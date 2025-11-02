iQOO ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਕੀਮਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ!

iQOO ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਕੀਮਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ!
iQOO ਨੇ ਚੀਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ iQOO Neo 11 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : November 2, 2025 at 1:27 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ iQOO ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ iQOO Neo 11 ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੀਵੋ ਸਬ-ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਗੇਮਿੰਗ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ Neo ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵੀਨਤਮ ਜੋੜ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8 ਏਲੀਟ ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 7,500mAh ਬੈਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 2K ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ 144Hz ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ 6.82-ਇੰਚ AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। iQOO Neo 11 ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਲਈ IP68 ਅਤੇ IP69 ਰੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
iQOO Neo 11 ਦੀ ਕੀਮਤ
iQOO Neo 11 ਦੇ 12GB RAM + 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 32,500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 12GB + 512GB ਦੀ ਕੀਮਤ 38,500 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੋਨ ਦੇ 16GB + 256GB ਦੀ ਕੀਮਤ 36,000 ਰੁਪਏ, 16GB + 512GB ਦੀ ਕੀਮਤ 41,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 16GB + 1TB ਦੀ ਕੀਮਤ 47,000 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। iQOO Neo 11 ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਫੇਸਿੰਗ ਦ ਵਿੰਡ, ਗਲੋਇੰਗ ਵ੍ਹਾਈਟ, ਪਿਕਸਲ ਔਰੇਂਜ ਅਤੇ ਸ਼ੈਡੋ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
iQOO Neo 11 ਦੇ ਫੀਚਰਸ
iQOO Neo 11 ਡਿਊਲ-ਸਿਮ (Nano+Nano) ਸੈੱਟਅੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐਂਡਰਾਇਡ 16 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ OriginOS 6 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 144Hz ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਅਤੇ 510ppi ਪਿਕਸਲ ਘਣਤਾ ਦੇ ਨਾਲ 6.82-ਇੰਚ 2K LTPO AMOLED ਡਿਸਪਲੇਅ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਸਪਲੇਅ ਵਿੱਚ 2,592Hz PWM ਡਿਮਿੰਗ, 3,200Hz ਟੱਚ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਰੇਟ ਅਤੇ 25.4ms ਟੱਚ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟਾਈਮ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8 ਏਲੀਟ ਚਿੱਪਸੈੱਟ, 16GB ਤੱਕ LPDDR5x ਰੈਮ ਅਤੇ 1TB ਤੱਕ UFS 4.1 ਸਟੋਰੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਨੇ AnTuTu ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ 3.54 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ iQOO ਦੇ ਸਵੈ-ਵਿਕਸਤ ਮੌਨਸਟਰ ਸੁਪਰ-ਕੋਰ ਇੰਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
iQOO Neo 11 ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ
ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਵੇਂ iQOO Neo 11 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ OIS ਦੇ ਨਾਲ 50-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ 1/1.56-ਇੰਚ ਮੁੱਖ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 8-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਅਲਟਰਾਵਾਈਡ ਕੈਮਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੈਲਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਲਈ 16-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
iQOO Neo 11 'ਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou, NFC, GNSS, QZSS, ਅਤੇ ਇੱਕ USB ਟਾਈਪ-C ਪੋਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ 3D ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸੈਂਸਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਫੋਨ IP68 ਅਤੇ IP69 ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਰੋਧਕ ਹੈ। ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ iQOO Neo 11 7,500mAh ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਆਉਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 100W ਵਾਇਰਡ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਾਪ ਲਗਭਗ 163.37×76.71×8.05mm ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰ ਲਗਭਗ 216 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ।
