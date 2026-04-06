iQOO ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸੇਲ, ਸਸਤੇ ਹੋਏ ਇਹ 6 ਸਮਾਰਟਫੋਨ! ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਲਿਸਟ

iQOO ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸੇਲ, ਸਸਤੇ ਹੋਏ ਇਹ 6 ਸਮਾਰਟਫੋਨ! ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਲਿਸਟ
ਅੱਜ ਤੋਂ iQOO ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੋਨ ਸਸਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Published : April 6, 2026 at 12:16 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: iQOO ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਤੱਕ, ਕਈ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। iQOO ਆਪਣੀ 6ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਲ ਵਿੱਚ iQOO ਦੇ 6 ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ No-Cost EMI, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ਰ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਜ ਬੋਨਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਛੋਟ?
The iQOO Anniversary Sale is here to shake things up.— iQOO India (@IqooInd) April 5, 2026
iQOO ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸੇਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹ ਸੇਲ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-
|ਮਾਡਲ
|ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ
|ਮੌਜ਼ੂਦਾਂ ਕੀਮਤ
|ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਗਤ EMI
|iQOO Z10 Lite
|11,999
|12999
|.....
|iQOO Z11x
|17,499
|18,999
|.....
|iQOO Z10R
|21,999
|22,998
|6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ
|iQOO Z10
|22,499
|24,998
|6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ
|iQOO 15R
|40,999
|44,998
|6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ
|iQOO 15
|66,999
|72,998
|12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ
ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ
ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ 'ਤੇ 1,000 ਤੋਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ 2,500 ਤੋਂ 13,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ iQOO ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸੇਲ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਸਕੋਗੇ। ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਪਹਿਲਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ।
