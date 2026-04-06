ETV Bharat / technology

iQOO ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸੇਲ, ਸਸਤੇ ਹੋਏ ਇਹ 6 ਸਮਾਰਟਫੋਨ! ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਲਿਸਟ

ਅੱਜ ਤੋਂ iQOO ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੋਨ ਸਸਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 6, 2026 at 12:16 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: iQOO ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਤੱਕ, ਕਈ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। iQOO ਆਪਣੀ 6ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਲ ਵਿੱਚ iQOO ਦੇ 6 ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ No-Cost EMI, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ਰ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਜ ਬੋਨਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਛੋਟ?

iQOO ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸੇਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹ ਸੇਲ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-

ਮਾਡਲਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤਮੌਜ਼ੂਦਾਂ ਕੀਮਤਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਗਤ EMI
iQOO Z10 Lite11,99912999 .....
iQOO Z11x 17,499 18,999 .....
iQOO Z10R 21,99922,9986 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ
iQOO Z1022,49924,9986 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ
iQOO 15R 40,999 44,9986 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ
iQOO 15 66,999 72,99812 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ

ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ

ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ 'ਤੇ 1,000 ਤੋਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ 2,500 ਤੋਂ 13,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ iQOO ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸੇਲ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਸਕੋਗੇ। ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਪਹਿਲਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ।

TAGGED:

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.