iQOO 15 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ?
iQOO ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : November 26, 2025 at 2:55 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਚੀਨੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀ iQOO ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੋਨ iQOO 15 ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਮਾਰਟਫੋਨ Qualcomm ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ Snapdragon 8 Elite Gen 5 ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ 7000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 72,999 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
iQOO 15 ਦੀ ਕੀਮਤ
ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ 12GB ਰੈਮ ਅਤੇ 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 72,999 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ 16GB ਰੈਮ ਅਤੇ 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 79,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਂਚ ਆਫਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 7,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਕੇ 64,999 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 71,999 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
iQOO 15 ਦੀ ਸੇਲ
ਇਹ ਫੋਨ 1 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਐਮਾਜ਼ਾਨ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। iQOO 15 ਫੋਨ ਲੈਜੇਂਡ ਅਤੇ ਅਲਫ਼ਾ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
The GOAT of performance smartphones is here.— iQOO India (@IqooInd) November 26, 2025
Presenting the all-new iQOO 15, engineered with breakthrough speed, flagship power, and next-level innovation, now revealed at an incredible starting price of ₹64,999*.
The future of performance is officially in your hands.… pic.twitter.com/UNSLSKxacJ
iQOO 15 ਦੇ ਫੀਚਰਸ
ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.85-ਇੰਚ ਦੀ Samsung M14 8T LTPO AMOLED 2K ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸਕਰੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ 144Hz ਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ 6000 nits ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੋਨ ਵਿੱਚ 8K VC ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਗੇਮਰਜ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP ਟ੍ਰਿਪਲ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ ਅਤੇ 32MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 7,000 mAh ਦੀ ਸਿਲੀਕਾਨ-ਕਾਰਬਨ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 100W ਵਾਇਰਡ + 40W ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
