iPhone ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ 3 ਵਟਸਐਪ ਅਕਾਊਂਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫੀਚਰ, ਜਾਣੋ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ
ਵਟਸਐਪ ਆਈਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਐਪ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਕਾਊਂਟ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Published : September 18, 2026 at 3:16 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਟਸਐਪ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਆਈਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਐਪ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਕਾਊਂਟ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਆਈਫੋਨ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋ ਵਟਸਐਪ ਅਕਾਊਂਟ ਹੀ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਤੀਜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਜੋੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
WABetaInfo ਨਾਮ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਰੋਲਆਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੀ ਆਈਫੋਨ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਕਾਊਂਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਟੈਸਟਿੰਗ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਫੀਚਰ
ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਆਈਫੋਨ 'ਤੇ ਮਲਟੀ ਅਕਾਊਂਟ ਸਪੋਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਐਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਐਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਕਾਊਂਟ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤਿੰਨ ਅਕਾਊਂਟ ਜੋੜ ਸਕਣਗੇ।
After looking into this further, I see that WhatsApp may not currently be planning a third profile. Although WhatsApp worked on making the app support more than two accounts, it seems that there are no current plans to introduce this option.— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 16, 2026
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ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੀਚਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੀਚਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੇ ਇਸ ਫੀਚਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈਫੋਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਟਸਐਪ ਅਕਾਊਂਟ ਵਾਲੇ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਫਿਲਹਾਲ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਐਪ ਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋ ਆਈਫੋਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਕਾਊਂਟ ਵਾਲਾ ਫੀਚਰ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਅਕਾਊਂਟ ਸੇਲੇਕਟਰ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਨਾਮ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿਖਣਗੇ, ਜੋ ਅਕਾਊਂਟ ਐਕਟਿਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਕੋਲ ਹਰਾ ਟਿਕ ਮਾਰਕ ਰਹੇਗਾ। ਦੋ ਅਕਾਊਂਟ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੇਠਾਂ Add Account ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿਖੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੀਜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਣਗੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੀਚਰ ਅਜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੀਟਾ ਟੈਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਹੇਗੀ
ਤਿੰਨ ਅਕਾਊਂਟ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਰ ਅਕਾਊਂਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਚੈਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦੂਜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਉਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸੈਟਿੰਗਾਂ, ਬੈਕਅੱਪ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਹਰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਅਲੱਗ -ਅਲੱਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਮ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
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