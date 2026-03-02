ETV Bharat / technology

Android ਵਿੱਚ ਆਇਆ iPhone ਵਾਲਾ ਫੀਚਰ, ਹੁਣ Google Photos ਤੋਂ ਬਣਾ ਸਕੋਗੇ ਸਟਿੱਕਰ

Google Photos ਅਪਡੇਟ ਤੋਂ ਹੁਣ ਐਂਡਰਾਈਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ iPhone ਦੇ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਕਸਟਮ ਸਟਿੱਕਰ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਹੁਣ ਐਂਡਰਾਈਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਸਟਿੱਕਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਫੋਟੋਜ਼ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਫੀਚਰ ਐਂਡਰਾਈਡ ਐਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ iOS ਯੂਜ਼ਰਸ ਹੀ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਿੱਕਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ iPhone 'ਤੇ ਗੂਗਲ ਫੋਟੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸੀ ਪਰ ਐਂਡਰਾਈਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਗੈਪ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਂਡਰਾਈਡ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਫੀਚਰ ਰੋਲਆਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 4GB ਰੈਮ ਅਤੇ ਐਪ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਰਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਟਿੱਕਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੂਗਲ ਫੋਟੋਜ਼ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਟੋ ਸਟਿੱਕਰ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਖੋਲ੍ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਲਕਾ ਇਫੈਕਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਿੱਕਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ 'ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਰਕੇ ਹੋਲਡ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟਆਊਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਟ ਐਪ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਟਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਵਟਸਐਪ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਟਿੱਕਰ ਭੇਜਣਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੀਚਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਟਿੱਕਰਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਫੋਟੋਜ਼ ਵਿੱਚ 'Me Meme' ਨਾਮ ਦਾ ਏਆਈ ਟੂਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਮੀਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਫੋਟੋਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਐਂਡਰਾਈਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਸਟਮ ਸਟਿੱਕਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ ਅਤੇ ਐਂਡਰਾਈਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

