iphone Duo vs Galaxy Z Fold 8 Ultra, ਜਾਣੋ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋ ਕਿਹੜਾ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ?
ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ iPhone Duo ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : September 13, 2026 at 10:08 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ iPhone Duo ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਐਪਲ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ A20 Pro ਚਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। iPhone Duo ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 7.6 ਇੰਚ ਦੀ ਫੋਲਡੇਬਲ ਡਿਸਪਲੇ ਅਤੇ 6.3 ਇੰਚ ਦੀ ਕਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫੋਲਡੇਬਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸੈਗਮੇਂਟ ਵਿੱਚ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ Galaxy Z Fold 8 ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਐਪਲ ਦੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ Galaxy Z Fold 8 Ultra ਵਰਗਾ ਹੀ ਬੁੱਕ ਸਟਾਈਲ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫਾਰਮ ਫੈਕਟਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗਲੈਕਸੀ ਫੋਨ ਤੋਂ ਮੋਟਾ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ iPhone Duo ਅਤੇ Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਫੀਚਰਸ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਅਲੱਗ ਹਨ।
iPhone Duo VS Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ
iPhone Duo ਦੇ 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 2,00,900 ਰੁਪਏ, 512GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 3,24,900 ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ 1TB ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ 2TB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 3,74,900 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 4,49,900 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਵਾਈਟ ਅਤੇ ਨਾਈਟ ਸਕਾਈ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra ਦੇ 12GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,99,999 ਰੁਪਏ, 12GB+512GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 2,19,999 ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ 16GB ਰੈਮ+1TB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 2,59,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸੈਮਸੰਗ ਇਸ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਮ, ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ, ਵਾਇਲੇਟ ਸ਼ੈਡੋ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਸ਼ੈਡੋ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
iPhone Duo VS Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ
iPhone Duo ਵਿੱਚ 7.6 ਇੰਚ ਦਾ ਸੂਪਰ ਰੇਟਿਨਾ XDR ਫੋਲਡਿੰਗ ਡਿਸਪਲੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਡਿਸਪਲੇ ਵਿੱਚ ਆਲਵੇਜ਼-ਔਨ ਡਿਸਪਲੇ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 5.4 ਇੰਚ ਦੀ ਕਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਆਈਲੈਂਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਫ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਹਿੰਜ ਕਵਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। iPhone 18 Pro ਮਾਡਲ ਵਾਂਗ ਫੋਲਡੇਬਲ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਟੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਐਕਸੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਮਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ।
Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 8-ਇੰਚ ਦੀ AMOLED ਇੰਟਰਨਲ ਡਿਸਪਲੇ ਅਤੇ 6.5 ਇੰਚ ਦੀ AMOLED ਕਵਰ ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਦੋਨੋਂ ਸਕ੍ਰੀਨ 120Hz ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੇਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਕਾਰਨਿੰਗ ਗੋਰਿਲਾ ਗਲਾਸ ਸਿਰੇਮਿਕ 3 ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
iPhone Duo VS Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra ਦਾ OS
ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ iPhone Duo iOS 27 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਪਲ ਇੰਟੀਲੈਜੈਂਸ ਅਤੇ ਸਿਰੀ ਏਆਈ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra One UI 9 ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡਰਾਇਡ 17 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਲੈਕਸੀ ਏਆਈ ਫੀਚਰਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
iPhone Duo VS Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra ਦੀ ਚਿਪਸੈੱਟ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ
iPhone Duo ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦਾ A20 Pro ਚਿਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2TB ਤੱਕ ਔਨਬੋਰਡ ਸਟੋਰੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਐਪਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਰੈਮ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। iPhone Duo ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਡਿਸਪਲੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ 44 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਡਿਸਪਲੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ 31 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇਬੈਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
Samusng Galaxy Z Fold 8 Ultra ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8 Elite Gen 5 for Galaxy ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 16GB ਤੱਕ ਰੈਮ ਅਤੇ 1TB ਸਟੋਰੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 5,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 45 ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਇਰਡ ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ 20ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਇਰਲੈਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
iPhone Duo VS Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra ਦਾ ਕੈਮਰਾ
iPhone Duo ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਕੈਮਰਾ ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 48MP ਦਾ ਮੇਨ ਅਤੇ 48MP ਦਾ ਅਲਟ੍ਰਾ ਵਾਈਡ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ 48MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਪਲ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅੱਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 200MP ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਕੈਮਰਾ, 50MP ਦਾ ਅਲਟ੍ਰਾ ਵਾਈਡ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 10MP ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 10MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
iPhone Duo VS Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra ਵਿੱਚੋ ਕਿਹੜਾ ਫੋਨ ਖਰੀਦਣਾ ਸਹੀ?
iPhone Duo ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਐਪਲ ਦਾ ਇਕੋਸਿਸਟਮ, ਐਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੀਚਰ ਅਤੇ iOS ਇੰਟਰਫੇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ A20 Pro ਚਿਪ, ਦੋਹਰਾ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 2TB ਸਟੋਰੇਜ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਫੋਲਡੇਬਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਕੈਮਰੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ 8-ਇੰਚ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਡਿਸਪਲੇ, 6.5 ਇੰਚ ਦੀ ਕਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੇਡੀਕੇਟੇਡ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਚਰ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰਿਪਲ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਯੂਨਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਬੁੱਕ ਸਟਾਈਲ ਫੋਲਡੇਬਲ iPhone Duo ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਵੀ ਹੈ।
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