iPhone Duo ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਸ਼! AppleCare ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਕੁਝ ਛੋਟ, ਪਰ...

iPhone Duo ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਸ਼! AppleCare ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਕੁਝ ਛੋਟ, ਪਰ...
iPhone Duo ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਡਿਸਪਲੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਬਦਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗਣਗੇ।
Published : October 15, 2026 at 6:45 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ iPhone Duo ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਪਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਆਈਫੋਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 2,99,900 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਐਪਲ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਬੁੱਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੇ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਰੇਟ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਣ ਲੈਣ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਨੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ iPhone 17 Pro ਜਾਂ iPhone 18 Pro ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।
iPhone Duo ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਡਿਸਪਲੇ 'ਤੇ ਖਰਚਾ
ਐਪਲ ਸਪੋਰਟ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਡਿਸਪਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਾਉਣ ਵਿੱਚ 1,49,900 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਬ 15,000 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1,64,900 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲਾ iPhone 18 Pro ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸਨੂੰ ਐਪਲ ਨੇ iPhone Duo ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, iPhone 17 Pro ਹੁਣ ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲਿਸਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕ੍ਰੋਮਾ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ 256GB ਸਟੋਰੇਜ 1,34,900 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ iPhone 17 Pro ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।
iPhone Duo ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ
iPhone Duo ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਡਿਸਪਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਪੇਜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਲਿਸਟ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-
- ਕਵਰ ਲੇਅਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ 'ਤੇ 5,900 ਰੁਪਏ
- ਬੈਕ ਗਲਾਸ ਟੁੱਟਣ 'ਤੇ 20,900 ਰੁਪਏ
- ਬੈਟਰੀ ਬਦਲਾਉਣ 'ਤੇ 24,900 ਰੁਪਏ
- ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ 'ਤੇ 26,900 ਰੁਪਏ
- ਬਾਹਰੀ ਡਿਸਪਲੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ 42,900 ਰੁਪਏ
- ਜੇਕਰ ਬਾਹਰੀ ਡਿਸਪਲੇ ਅਤੇ ਬੈਕ ਗਲਾਸ ਦੋਨੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤਾਂ 55,900 ਰੁਪਏ
- ਅੰਦਰੂਨੀ ਡਿਸਪਲੇ 1,49,900 ਰੁਪਏ।
- ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 2,24,900 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
AppleCare ਲੈਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ?
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਕੇਅਰ ਪਲਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਐਪਲ ਕੇਅਰ ਪਲਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਰਚ ਘੱਟ ਹੋ ਪਰ iPhone Duo ਦਾ ਐਪਲ ਕੇਅਰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 51,900 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਡਿੱਗਣ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸੀਮਿਤ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਪਲ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤਰਜੀਹ 'ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰ ਵਾਰ ਸੁਵਿਧਾ ਫੀਸ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
AppleCare ਲੈਣ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ?
- ਐਪਲ ਕੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਕਵਰ ਲੇਅਰ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 1,900 ਰੁਪਏ
- ਬੈਕ ਗਲਾਸ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਡਿਸਪਲੇ ਦੋਨਾਂ ਲਈ 2,500-2,500 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
- ਅੰਦਰੂਨੀ ਡਿਸਪਲੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਸਿਰਫ਼ 8,900 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਐਪਲ ਕੇਅਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
- ਹੋਰ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 8,900 ਰੁਪਏ
- ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਗੁਆਚ ਜਾਣ ਦੀ ਫੀਸ 15,900 ਰੁਪਏ
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ iPhone Duo ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਲਾਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ 9,000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਐਪਲ ਕੇਅਰ ਪਲਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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