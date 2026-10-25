iPhone Duo ਦਾ ਟਿਕਾਊਤਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਫੇਲ੍ਹ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ?
ਧੂੜ ਕਾਰਨ iPhone Duo ਦਾ ਹਿੰਜ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੋਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ।
Published : October 25, 2026 at 5:08 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ iPhone Duo ਹੈ। ਇਸ ਆਈਫੋਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਪਲ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 2,99,999 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੰਨਾਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਖਰੀਦੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਫੋਨ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊਤਾ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੇਗਾ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਊਤਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਯੂਟਿਊਬਰ ਜੈਕ ਨੇਲਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ JerryRigEverything 'ਤੇ iPhone Duo ਦਾ ਟਿਕਾਊਤਾ ਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਜੈਕ ਨੇ iPhone Duo ਦਾ ਸਕ੍ਰੈਚ, ਧੂੜ ਅਤੇ ਬੈਂਡ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਐਪਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ iPhone Duo ਨਹੀਂ ਬਚ ਪਾਇਆ।
ਸਕ੍ਰੈਚ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਇਸਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਕ੍ਰੀਨ Ceramic Shield 2 ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ Mohs ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਲੇਵਲ 7 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਲਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਨਿਕਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੇਵਲ 2 'ਤੇ ਹੀ ਖਰੋਂਚ ਆ ਗਈ। ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਨਹੁੰਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਪਲ ਨੇ iPhone Duo ਵਿੱਚ ਨੈਨੋ ਟੈਕਸਚਰ ਵਾਲੀ ਮੈਟ ਕੋਟਿੰਗ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸਕ੍ਰੀਨ ਔਨ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਸਕ੍ਰੈਚ ਲੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਕ੍ਰੈਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਧੂੜ ਨੇ ਹਿੰਜ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ
ਐਪਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ IP68 ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੈਕ ਨੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਧੂੜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ IP68 ਰੇਟਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਧੂੜ ਹਿੰਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਮੈਗਨੇਟ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਧੂੜ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਣ। ਜੈਕ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ iPhone Duo ਖਰਾਬ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਧੂੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਡ ਟੈਸਟ ਨੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ
ਜੈਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਊਤਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਦਾ ਬੈਂਡ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਦੇ ਟਿਕਾਊਤਾ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ iPhone Duo ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੋੜਿਆ ਪਰ ਬਾਡੀ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੋੜਿਆ ਪਰ ਫੋਨ ਦੀ ਬਾਡੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ। ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਫ੍ਰੇਮ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਸ਼ਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਪਰ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਹਰੀ ਲਾਈਨ ਦਿਖਣ ਲੱਗੀ।
ਫੋਨ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੋੜਨ 'ਤੇ ਫੋਨ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਨਾਂ ਦਿਖਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਡਿਸਪਲੇ ਦਾ ਟਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੈਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਜ ਇੰਨਾਂ ਲਚੀਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕ੍ਰੀਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1.5 ਲੱਖ ਆਉਦਾ ਹੈ।
ਜੈਕ ਨੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਜੈਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੋਨ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ iPhone Duo ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੂੜ ਹਿੰਜ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਹੋ ਜਾਂ ਹਿੰਜ ਖੁਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਹੋ। iPhone Duo ਦੀ ਬਾਡੀ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਬਾਡੀ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੈਕ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਖ਼ਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਫੋਨ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਜ਼ਰਸ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ iPhone Duo ਨੂੰ ਧੂੜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ।
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