iPhone Air 2 ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ Dual ਕੈਮਰਾ ਪਰ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ?

iPhone Air 2 ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ Dual ਕੈਮਰਾ ਪਰ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ?
iPhone Air 2 ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Published : June 24, 2026 at 6:49 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਤਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਨਾਮ iPhone Air 2 ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੀਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਲੀਕ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਤਲੇ ਫੋਨ ਦੀ ਚਿਪਸੈੱਟ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅੱਪ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। iPhone Air 2 ਐਪਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ AIR ਸੀਰੀਜ਼ ਫੋਨ ਯਾਨੀ iPhone Air ਦੇ ਅਗਲੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਲੀਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਕੋਡਨੇਮ ਅਤੇ ਲਾਂਚ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੋਨ iPhone 18 Pro ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਚਿਪਸੈੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ iPhone Air 2 ਦੇ ਬੈਕ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅੱਪ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ iPhone Air ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਦੱਸੀ ਸੀ।
ਕੋਰੀਅਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ Naver 'ਤੇ ਟਿਪਸਟਰ Lanzuk ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਅਨੁਸਾਰ, iPhone Air 2 ਵਿੱਚ 48-48MP ਦੇ ਦੋ ਕੈਮਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ iPhone Air ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੰਟ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ 48MP ਵਾਲਾ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
A20 ਚਿਪ ਮਿਲੇਗਾ, A20 Pro ਨਹੀਂ
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, iPhone Air 2 ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਤਾਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਚਿਪਸੈੱਟ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ A20 ਚਿਪ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ iPhone 18 Pro ਅਤੇ iPhone 18 Pro Max ਵਿੱਚ A20 Pro ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਚਿਪ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ iPhone Air 2 ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋ-ਮਾਡਲਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਪਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ ਯਾਨੀ iPhone Ultra ਵਿੱਚ A20 Pro ਚਿਪ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਐਪਲ ਨੇ iPhone Air ਵਿੱਚ A19 Pro ਚਿਪਸੈੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ iPhone 17 Pro ਅਤੇ iPhone 17 Pro Max ਵਰਗੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਐਪਲ iPhone Air 2 ਵਿੱਚ A20 ਚਿਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਤਲੇ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੰਪਨੀ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਚਿਪਸੈੱਟ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਰਹੀ?
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, iPhone Air 2 ਵਿੱਚ A20 Pro ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਆਮ A20 ਚਿਪ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਪਲ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ A20 ਚਿਪ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਲਾਂਚ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ 2027 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਬੇਸ ਮਾਡਲ iPhone 18 ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ iPhone Air 2 ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਡਨੇਮ V62 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਡਿਸਪਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.55 ਇੰਚ ਦਾ LTPO ਪੈਨਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ iPhone Air 2 ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-