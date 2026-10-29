ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੀਚਰਸ ਤੱਕ, iPhone 18e ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਈ ਲੀਕ, ਜਾਣੋ
iPhone 18e ਦੀ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
Published : October 29, 2026 at 4:29 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਆਈਫੋਨ ਯਾਨੀ iPhone 18e ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਦੀਆਂ ਲੀਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੀਕਰ ਡਿਜੀਟਲ ਚੈਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ Weibo 'ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲੀਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ iPhone 18e ਦੇ ਕਈ ਫੀਚਰਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਲੀਕ ਖਬਰਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਐਪਲ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
iPhone 18e ਦੀ ਲੀਕ ਰਿਪੋਰਟ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਆਈਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ iPhone 18e, iPhone 18 ਅਤੇ iPhone Air 2 ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਆਈਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ iPhone 18 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋ ਮਾਡਲ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ iPhone 18, iPhone 18 Pro ਅਤੇ ਐਪਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਲਡੇਬਲ ਯਾਨੀ ਮੁੜਨ ਵਾਲਾ iPhone Duo ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
iPhone 18e ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੀਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.12 ਇੰਚ ਦੀ OLED ਸਕ੍ਰੀਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਾਡਲ iPhone 17e ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ। ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਾ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ 60Hz ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। iPhone 18e ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਚਿਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਵਿੱਚ A20 ਚਿਪ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ 2 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ A20 ਦਾ ਆਮ ਵਰਜ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਈਫੋਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ iPhone 18e ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਿਜੀਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੋਨ ਵਿੱਚ 9GB ਰੈਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 17e ਵਿੱਚ 8GB ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ?
iPhone 18e ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ 48MP ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੀਕਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 24MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। iPhone 17e ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 12MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 9to5Mac ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 18MP ਦਾ ਹੀ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੀਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ iPhone 18e ਵਿੱਚ ਨੌਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ Dynamic ਆਈਲੈਂਡ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੌਚ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ Dynamic ਆਈਲੈਂਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਡੇਮ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬਾਰੇ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਦਾ C2 ਸੈਲਿਊਲਰ ਮਾਡੇਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਐਪਲ ਨੇ iPhone 18 Pro ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, iPhone 18 ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਫੋਨ iOS 27 OS ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ?
iPhone 17e ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 79,900 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ iPhone 18e ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ ਇਸ ਨਵੇਂ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੀਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ iPhone 18e ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਚਿਪਸੈੱਟ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਚਰਸ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ ਵਰਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
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