iPhone 18 ਸੀਰੀਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਲਾਂਚ? ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੀਚਰਸ ਤੱਕ, ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ ਸਭ ਕੁਝ
iPhone 18 ਸੀਰੀਜ਼ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Published : March 17, 2026 at 1:32 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਆਈਫੋਨ 18 ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। iPhone 18 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ iPhone 18, iPhone 18 Pro ਅਤੇ iPhone 18 Pro Max ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
iPhone 18 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਐਪਲ ਆਪਣੇ ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕੈਮਰਾ ਸਿਸਟਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੂਪਰਟੀਨੋ-ਅਧਾਰਤ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਐਪਲ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ iPhone 18 ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਐਪਲ ਦੇ ਕਈ ਉਤਪਾਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ ਐਪਲ ਈਵੈਂਟ ਦੌਰਾਨ iPhone 18 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ iPhone 18 Pro ਅਤੇ iPhone 18 Pro Max ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਪਲ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ 18 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਡਿਵਾਈਸ ਆਈਫੋਨ ਫੋਲਡ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਈਫੋਨ 18 ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ 18e ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2027 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
iPhone 18 ਬਾਰੇ
iPhone 18 ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਈਫੋਨ 17 ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ 120Hz ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ OLED ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ A20 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਪੁਰਾਣੇ ਆਈਫੋਨ 17 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 18MP ਤੋਂ 24MP ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
iPhone 18 Pro ਅਤੇ Pro Max
iPhone 18 Pro ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਪਲ-ਲੈਂਸ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਡਿਸਪਲੇ ਆਕਾਰ iPhone 18 Pro ਲਈ 6.3 ਇੰਚ ਅਤੇ iPhone 18 Pro Max ਲਈ 6.9 ਇੰਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ 2nm A20 ਚਿੱਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਅਪਰਚਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਸੇਵਨ, ਖੇਤਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਰਚਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ iPhone 18 Pro ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ C2 ਮਾਡਮ mmWave 5G ਸਪੋਰਟ ਅਤੇ NR-NTN ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਬੈਟਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। iPhone 18 Pro Max ਵਿੱਚ 5,100 ਤੋਂ 5,200mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
iPhone Fold
ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, iPhone Fold ਵਿੱਚ 5.5-ਇੰਚ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਡਿਸਪਲੇ ਅਤੇ 7.8-ਇੰਚ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਡਿਸਪਲੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਆਈਪੈਡ ਮਿਨੀ ਦੀ 8.3-ਇੰਚ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 2nm A20 ਪ੍ਰੋ ਚਿੱਪ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। iPhone Fold ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਾਲਾ ਪੰਚ-ਹੋਲ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਪੰਚ-ਹੋਲ ਕੈਮਰਾ ਬਾਹਰੀ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-