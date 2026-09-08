ਆ ਗਿਆ Apple ਦਾ ਇਵੈਂਟ, ਲਾਂਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਵਾਈਸਾਂ, ਜਾਣੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਲਾਈਵ?

ਆ ਗਿਆ Apple ਦਾ ਇਵੈਂਟ, ਲਾਂਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਵਾਈਸਾਂ, ਜਾਣੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਲਾਈਵ?
Apple ਦਾ ਕੱਲ ਰਾਤ 10:30 ਵਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਵੈਂਟ ਲਾਈਵ ਹੋਵੇਗਾ।
Published : September 8, 2026 at 3:24 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਕੱਲ ਆਪਣਾ ਸਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਆਈਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਐਪਲ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਲਾਨਾ ਇਵੈਂਟ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ 'Surprise and Shine' ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਐਪਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਕੂਪਰਟੀਨੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੱਲ ਦੀ ਰਾਤ 10:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਐਪਲ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੀਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਾਰ iPhone 18 Pro ਅਤੇ iPhone 18 Pro Max ਦੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਦਕਿ iPhone 18 ਅਤੇ iPhone 18 Air ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਪਲ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ ਨੂੰ iPhone Fold ਜਾਂ iPhone Ultra ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਲਾਈਵ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੀਏ?
ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਐਪਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਪੇਜ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਐਲਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। iOS 27 ਅਤੇ ਐਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
iPhone 18 Pro ਅਤੇ Pro Max ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ
ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। iPhone 18 Pro ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 6.3 ਇੰਚ ਅਤੇ Pro Max ਵਿੱਚ 6.9 ਇੰਚ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ Dynamic Island ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਿੱਸਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਫੋਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵਧਾਏ ਬਿਨਾਂ।
ਇਸ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨੋ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ A20 Pro ਚਿਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ TSMC ਦੀ 2nm ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਤੇ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਦੋਨੋ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਆਈਫੋਨ ਪ੍ਰੋ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ ਵੇਰੀਏਬਲ-ਅਪਰਚਰ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ, ਰਾਤ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਾਹਰ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਸਮੇਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਿਹਤਰ ਆਏਗੀ।
Surprise and shine! It’s almost time for the #AppleEvent, on Wednesday, September 9! pic.twitter.com/SLkIcNmLwP— Greg Joswiak (@gregjoz) August 26, 2026
ਫੋਲਡੇਬਲ iPhone ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਫਵਾਹਾਂ
ਇਸ ਵਾਰ ਐਪਲ ਇਵੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਐਪਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਯਾਨੀ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐਪਲ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਲੈਮਸ਼ੈਲ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੁੱਕ ਸਟਾਈਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਛੋਟੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਛੋਟੇ ਟੈਬਲੇਟ ਵਰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ।
ਲੀਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਹਰੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 5.3 ਤੋਂ 5.5 ਇੰਚ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ 7.7 ਤੋਂ 7.8 ਇੰਚ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 4:3 ਆਸਪੈਕਟ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਫੋਲਡੇਬਲ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਐਪਲ ਆਪਣੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਕੀਰ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਹਿੰਜ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਅਤੇ LiquidMetal ਵਰਗੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਫੀਚਰਸ ਵਿੱਚ A20 ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, 12GB ਰੈਮ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ C2 ਮਾਡੇਮ ਅਤੇ WiFi 7 ਸਪੋਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬੈਟਰੀ ਦੋ ਸੈੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਅਤੇ 5000 ਤੋਂ 5500mAh ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਈਫੋਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਂਚ?
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਜੇ ਐਪਲ ਦੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਲਾਂਚ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੱਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਆਈਫੋਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਆਈਫੋਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਪਲ ਆਪਣੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4, AirPods 5, Apple Home Hub, Apple TV 4K, HomePod mini 2 ਅਤੇ iPad mini with OLED ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਪਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਲਾਂਚ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
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