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ਟਾਟਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਤੋਂ iPhone 18 Pro ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲੀਕ, ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਸਭ ਕੁਝ

ਟਾਟਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ 'ਤੇ ਹੋਏ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ iPhone 18 Pro ਦੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ 'ਤੇ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

IPHONE 18 PRO FILES LEAKED
IPHONE 18 PRO FILES LEAKED (Apple)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 1, 2026 at 3:17 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਿਰਮਾਣ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟਾਟਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ iPhone 18 Pro ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਪਲ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਗੈਂਗ ਵਰਲਡ ਲੀਕਾਂ ਨੇ ਟਾਟਾ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ iPhone 18 Pro ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲੀਕ ਵਿੱਚ ਅਣਰਿਲੀਜ਼ਡ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਪਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।

ਲੀਕ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ?

ਰਾਈਟਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੈਂਕਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਛੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਹਨ, ਜੋ iPhone 18 Pro ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੋਨ ਦੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਰਕਿਟ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਚਿਪ, ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ ਯੂਨਿਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਐਪਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੀਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਾਟਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਡ੍ਰਾਪ ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸਲੈਬ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਤਿੰਨ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਡਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟਾਟਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਲਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਕੇ ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਆਈਫੋਨ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਟੇਸਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਦੀ ਐਪਲ ਅਤੇ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਟੇਸਲਾ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਟਾਟਾ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟ ਹਨ। ਇਸ ਲੀਕ ਵਿੱਚ ਤਾਈਵਾਨ ਸੈਮੀਕਡੰਕਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਕੁਆਲਕਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਲਡ ਲੀਕ ਗੈਂਗ ਨਾਈਕੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਈਟਰਸ ਇਸ ਡਾਟਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਐਪਲ ਅਤੇ ਟਾਟਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਈਟਰਸ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਪਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਟਾਟਾ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਿਸਟਮ ਤੱਕ ਐਕਸੇਸ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਟਾਟਾ-ਐਪਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਖਤਰਾ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਟਾਟਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਫੋਨ ਦੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਗੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਐਪਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਖਾਸ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਸਤਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਸਰਚ ਫਰਮ ਕਾਊਂਟਰਪੁਆਇੰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ 2026 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 26 ਫੀਸਦੀ ਆਈਫੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ 6 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।

ਟਾਟਾ-ਐਪਲ ਦਾ ਇਹ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਮੋਰੀ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਚਿਪਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਈਪੈਂਡ ਅਤੇ ਮੈਕਬੁੱਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਂਚ ਆਈਫੋਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਐਪਲ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਆਈਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਵੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰੋ ਮਾਡਲਾਂ ਯਾਨੀ iPhone 18 Pro ਅਤੇ iPhone 18 Pro Max ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਐਪਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜਨ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਾਮ iPhone Ultra ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2027 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਹੋਰ Spring Event ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ iPhone 18, iPhone 18e ਅਤੇ iPhone Air 2 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

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