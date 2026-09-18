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iPhone 18 ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼: ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੇਲ, ਐਪਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ

ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ iPhone 18 Pro ਅਤੇ iPhone 18 Pro Max ਦੀ ਸੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

IPHONE 18 PRO SALE
IPHONE 18 PRO SALE (Apple)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 18, 2026 at 11:11 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ iPhone 18 ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅੱਜ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ iPhone 18 Pro ਅਤੇ iPhone 18 Pro Max ਦੀ ਸੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸੇਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

iPhone 18 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੇਲ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ?

iPhone 18 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੇਲ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇੱਥੋ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ iPhone 18 Pro ਅਤੇ iPhone 18 Pro Max ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ iPhone 18 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਬੁੱਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਬੁੱਕਿੰਗ ਦੇ ਆਏ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ iPhone 18 Pro ਅਤੇ iPhone 18 Pro Max ਦੀ ਸੇਲ

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਸਟੋਰ 'ਤੇ iPhone 18 Pro ਅਤੇ iPhone 18 Pro Max ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਈਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ DLF ਮਾਲ ਸਥਿਤ ਐਪਲ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਕੇਤ ਸਥਿਤ ਸਿਲੈਕਟ ਸਿਟੀਵਾਕ ਮਾਲ ਵਿਖੇ ਵੀ ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਰਾਤ ਭਰ iPhone 18 ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ।

ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆਵਾਂ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਆਈਫੋਨ ਖਰੀਦ ਚੁੱਕੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ 10-12 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਈਫੋਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।"

ਇੱਕ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਇਹ ਬੱਸ ਇੱਕ ਫੋਨ ਹੈ...ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਆਪਣੇ iPhone 15 Plus ਤੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਸੀ। iPhone 18 ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਫੀਚਰਸ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ।"

ਇੱਕ ਰਾਹੁਲ ਨਾਮ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰੀਬ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਆਈਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਈਫੋਨ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਫੋਨ iPhone 7 ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਈਫੋਨ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਆਈਫੋਨ ਦਾ ਲਾਂਚ ਕਿਸੇ ਤਿਓਹਾਰ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਮੈਂ ਆਈਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"

iPhone 18 Pro ਦੀ ਕੀਮਤ

iPhone 18 Pro ਦੇ 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,64,999 ਰੁਪਏ, 512GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,89,900 ਰੁਪਏ, 1TB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 2,39,900 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2TB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 3,14,900 ਰੁਪਏ ਹੈ।

iPhone 18 Pro Max ਦੀ ਕੀਮਤ

iPhone 18 Pro Max ਦੇ 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,79,900 ਰੁਪਏ, 512GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 204,900, 1TB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 254,900 ਅਤੇ 2TB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 329,900 ਹੈ।

iPhone 18 ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ

ਪਹਿਲੀ ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ iPhone 18 ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੇ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਬੈਂਕ ਆਫਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕ ਕਾਰਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, No Cost EMI ਦਾ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

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