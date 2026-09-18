iPhone 18 ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼: ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੇਲ, ਐਪਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ

iPhone 18 ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼: ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੇਲ, ਐਪਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ
ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ iPhone 18 Pro ਅਤੇ iPhone 18 Pro Max ਦੀ ਸੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
Published : September 18, 2026 at 11:11 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ iPhone 18 ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅੱਜ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ iPhone 18 Pro ਅਤੇ iPhone 18 Pro Max ਦੀ ਸੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸੇਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
iPhone 18 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੇਲ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ?
iPhone 18 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੇਲ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇੱਥੋ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ iPhone 18 Pro ਅਤੇ iPhone 18 Pro Max ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ iPhone 18 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਬੁੱਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਬੁੱਕਿੰਗ ਦੇ ਆਏ ਹਨ।
VIDEO | Delhi: People line up outside Apple Store at Select Citywalk Mall ahead of the official sales launch of the iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max in India.#Apple #iPhone18Pro— Press Trust of India (@PTI_News) September 18, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/8PXqrTlwS2
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ iPhone 18 Pro ਅਤੇ iPhone 18 Pro Max ਦੀ ਸੇਲ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਸਟੋਰ 'ਤੇ iPhone 18 Pro ਅਤੇ iPhone 18 Pro Max ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਈਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ DLF ਮਾਲ ਸਥਿਤ ਐਪਲ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਕੇਤ ਸਥਿਤ ਸਿਲੈਕਟ ਸਿਟੀਵਾਕ ਮਾਲ ਵਿਖੇ ਵੀ ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਰਾਤ ਭਰ iPhone 18 ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ।
#WATCH | Noida, UP: Apple begins the official sale of the iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max in India. Customers throng the Apple Store at DLF Mall to get their hands on the latest devices. pic.twitter.com/EYQhM6ufXN— ANI (@ANI) September 18, 2026
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆਵਾਂ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਆਈਫੋਨ ਖਰੀਦ ਚੁੱਕੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ 10-12 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਈਫੋਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।"
#WATCH | Bengaluru: People queue up as the official sale of the iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max begins today in India.— ANI (@ANI) September 18, 2026
Eager customers have lined up in long queues outside the Imagine Apple premium reseller store at the Mall of Asia to get their hands on the latest… pic.twitter.com/g9wsxeH61s
ਇੱਕ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਇਹ ਬੱਸ ਇੱਕ ਫੋਨ ਹੈ...ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਆਪਣੇ iPhone 15 Plus ਤੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਸੀ। iPhone 18 ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਫੀਚਰਸ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ।"
#WATCH | Noida, UP: A buyer says, " i bought two iphone 18 pro max. i came from punjab and have been standing in the queue since 6 am. mine was the very first booking; i am the first one who has got the phone..." https://t.co/ZfhLUMhw5i pic.twitter.com/rVR3U5CNZI— ANI (@ANI) September 18, 2026
ਇੱਕ ਰਾਹੁਲ ਨਾਮ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰੀਬ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਆਈਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਈਫੋਨ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਫੋਨ iPhone 7 ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਈਫੋਨ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਆਈਫੋਨ ਦਾ ਲਾਂਚ ਕਿਸੇ ਤਿਓਹਾਰ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਮੈਂ ਆਈਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"
#WATCH | Bengaluru: A customer, Rahul, says, " i've been here since around 5 am. there was a long queue. people from haryana, delhi, and mumbai are here just to buy the iphone. i've been purchasing iphones for a very long time. i remember my first iphone was an iphone 7. since… https://t.co/rC6edKr88R pic.twitter.com/YopKzd0Lsm— ANI (@ANI) September 18, 2026
iPhone 18 Pro ਦੀ ਕੀਮਤ
iPhone 18 Pro ਦੇ 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,64,999 ਰੁਪਏ, 512GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,89,900 ਰੁਪਏ, 1TB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 2,39,900 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2TB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 3,14,900 ਰੁਪਏ ਹੈ।
VIDEO | Delhi: iPhone 18 Series sale begins. Visuals from Apple Store, Select City Walk Mall, Saket. A customer says, " it is just a phone... rest we will use it and know how it performs. i just need to upgrade from my (iphone) 15 plus. it (iphone 18) has many upgraded feature and… pic.twitter.com/XJheLkUcio— Press Trust of India (@PTI_News) September 18, 2026
iPhone 18 Pro Max ਦੀ ਕੀਮਤ
iPhone 18 Pro Max ਦੇ 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,79,900 ਰੁਪਏ, 512GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 204,900, 1TB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 254,900 ਅਤੇ 2TB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 329,900 ਹੈ।
iPhone 18 ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ
ਪਹਿਲੀ ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ iPhone 18 ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੇ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਬੈਂਕ ਆਫਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕ ਕਾਰਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, No Cost EMI ਦਾ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
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