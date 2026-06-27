iPhone 18 ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੈਮ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ, ਲਾਂਚ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਬਦਲਾਅ!
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮਿੰਗ-ਚੀ ਕੁਓ ਅਨੁਸਾਰ, iPhone 18 ਅਤੇ iPhone 18e ਵਿੱਚ 9GB ਰੈਮ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਏਆਈ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਏਗੀ।
Published : June 27, 2026 at 5:27 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: iPhone 18 ਅਤੇ iPhone 18e ਦੀ ਚਰਚਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮਿੰਗ-ਚੀ ਕੁਓ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਲਚਸਪ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮਿੰਗ-ਚੀ ਕੁਓ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਨਾਂ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ iPhone 18 ਅਤੇ iPhone 18e ਵਿੱਚ 9GB ਰੈਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ 1.5GB ਦੇ 6 ਡਾਈ ਕੌਂਫਿਗਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ iPhone 17 ਵਿੱਚ 2GB ਦੇ 4 ਡਾਈ ਸੈਟਅੱਪ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 8GB ਰੈਮ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ iPhone 18 ਅਤੇ iPhone 18e ਵਿੱਚ 9GB ਰੈਮ ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਵੇਗਾ।
iOS 27 will bring tighter system-level integration with Apple Intelligence. My latest industry checks suggest Apple's lower-end 1H27 iPhones, powered by the A20 chip, will move to 9GB DRAM (1.5GB × 6 dies), up from 8GB (2GB × 4 dies) in the current A19 models, to keep the system…— 郭明錤｜Ming-Chi Kuo (@mingchikuo) June 26, 2026
ਚਾਹੇ ਇਹ ਰੈਮ ਕੌਂਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਹੀਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਐਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੂਦ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੋਨਾਂ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ 2nm ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਤੇ ਬਣਿਆ A20 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਬਿਹਤਰ ਚਿਪ
ਇਸ ਵਾਰ ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਈਫੋਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਾਡਲਾਂ ਯਾਨੀ iPhone 18 ਅਤੇ iPhone 18e ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰੋ ਮਾਡਲ ਯਾਨੀ iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ਅਤੇ iPhone Ultra ਜਾਂ Fold ਵਿੱਚ A20 Pro ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਚਿਪ ਪਿਛਲੇ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪਾਵਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, iOS 27 ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦੇਈਏ ਕਿ iOS 27 ਨੂੰ ਐਪਲ ਨੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ WWDC 2026 ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿਰੀ, ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਫੋਟੋਜ਼ ਐਪ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਫੀਚਰਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੇਡਿਕੇਟੇਡ ਸਿਰੀ ਚੈਟਬਾਟ ਐਪ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਪਡੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਏਆਈ ਫੀਚਰਸ ਔਨ-ਡਿਵਾਈਸ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀ ਫਾਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰੈਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਪਲ ਨੇ WWDC ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਐਡਵਾਂਸਡ ਔਨ-ਡਿਵਾਈਸ ਏਆਈ ਫੀਚਰਸ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 12GB ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਚਰਸ iPhone 17 Pro ਮਾਡਲਾਂ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਆਈਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਚੱਲੇਗਾ ਪਰ ਸਟੈਂਡਰਡ iPhone 17 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਅਗਲੇ ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਇਸਦੇ ਡਿਸਪਲੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ iPhone 18 ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ ਵਰਗਾ ਹੀ ਡਿਸਪਲੇ Dimension ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਲਿਮਰ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਆਈਲੈਂਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ iPhone 18 Pro ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੋਨ ਦੀ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ iPhone 18 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦਾ 2nd ਜਨਰੇਸ਼ਨ C2 ਮੋਡਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਜ਼ mmWave 5G ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਮੋਡਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਫੀਚਰ Limit Precise Location ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਕੈਮਰਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ iPhone 18 ਦਾ ਸੈਲਫ਼ੀ ਕੈਮਰਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ 24MP ਵਾਲਾ ਸੈਂਸਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬਟਨ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਪੇਸਿਟਿਵ ਟਚ ਹਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੈਂਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਐਪਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ iPhone 18 ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੱਟ ਫੀਚਰਸ ਵਾਲਾ ਡਿਸਪਲੇ, ਘੱਟ GPU ਕੋਰ ਵਾਲਾ A20 ਚਿਪ ਅਤੇ iPhone 18e ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਮੈਕਬੁੱਕ ਅਤੇ ਆਈਪੈਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 41 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਆਈਫੋਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਈਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਕੁਝ ਫੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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