iPhone 18 ਅਤੇ iPhone 18e ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ, iPhone 19 ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ!

iPhone 18 ਅਤੇ iPhone 18e ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ, iPhone 19 ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ!
ਲੀਕ ਅਨੁਸਾਰ, iPhone 18 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਪਲਿੱਟ ਲਾਂਚਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।
Published : June 30, 2026 at 4:02 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਹਰ ਸਾਲ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਈਫੋਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ iPhone 18 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਲੀਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਐਪਲ ਆਪਣੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀ ਸਪਲਿੱਟ ਲਾਂਚਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ iPhone 18 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ Pro ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਯਾਨੀ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2027 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਾਡਲ ਯਾਨੀ iPhone 18 ਅਤੇ iPhone 18e ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ।
The iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max models could be up to $200 more expensive 😳— Apple Hub (@theapplehub) June 26, 2026
Apple is expected to raise iPhone prices after yesterday’s Mac and iPad price hike
Source: IDC pic.twitter.com/PVsMbXpEtP
ਨਵੀਂ ਲੀਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਈਫੋਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਡਿਸਪਲੇ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਿਪਸਟਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਦੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਮਾਡਲਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ iPhone 19 Pro ਲਾਈਨਅੱਪ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਡਿਸਪਲੇ ਲੀਕ
ਚੀਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ Weibo 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚੀਨੀ ਟਿਪਸਟਰ ਡਿਜੀਟਲ ਚੈਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੋਸਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ ਦੀ 2027 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਈਨਅੱਪ ਵਿੱਚ iPhone Air 2, iPhone 18 ਅਤੇ iPhone 18e ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਸਪਲੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Based on history, the most likely date for Apple’s iPhone 18 Pro and iPhone Ultra announcement is either Tuesday Sept. 8 or Wednesday Sept. 9. But Labor Day is on Sept. 7, so Apple may prefer a travel gap day and prefer Sept. 9 for that reason.— Mark Gurman (@markgurman) June 28, 2026
ਟਿਪਸਟਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ iPhone Air 2 ਵਿੱਚ 6.55 ਇੰਚ ਦਾ 1.5K LTPO OLED ਸਕ੍ਰੀਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, iPhone 18 ਵਿੱਚ 6.3 ਇੰਚ ਦੀ 1.5K LTPO OLED ਡਿਸਪਲੇ ਪੈਨਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਇਸ ਟਿਪਸਟਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਐਪਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਨ-ਪ੍ਰੋ ਆਈਫੋਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਵਾਲਾ LTPO ਡਿਸਪਲੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ iPhone 17 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਡਿਸਪਲੇ ਪੈਨਲ ਹਾਈ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, iPhone 18e ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਛੋਟੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਸਾਈਜ਼ 6.12 ਇੰਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ 1.5K LTPS OLED ਪੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ 60Hz ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
iPhone 19 ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਚੈਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਦਾ 2027 ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਲਾਈਨਅੱਪ ਓਪਨ-ਮੋਡਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਵਪਾਰਕ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। iPhone 19 ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ, ਜਿਸਨੂੰ iPhone Ultra 2 ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਆਈਫੋਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਈਨਅੱਪ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਲੀਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੇ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ iPhone 18 Pro ਅਤੇ iPhone 18 Pro Max ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਆਈਫੋਨ ਯਾਨੀ iPhone Ultra ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, iPhone 18, iPhone 18e ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ 2027 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਕ ਗੁਰਮਨ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਐਪਲ ਇਸ ਸਾਲ ਸਪਲਿੱਟ ਲਾਂਚ ਰਣਨੀਤੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ iPhone 18 Pro ਅਤੇ iPhone Ultra ਨੂੰ 8 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ 9 ਸਤੰਬਰ 2026 ਲਾਂਚ ਲਈ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਡੇਟ ਹੈ।
ਮਾਰਕ ਗੁਰਮਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਡੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਐਪਲ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਵਲ ਗੈਪ ਡੇ ਰੱਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ 9 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਆਈਫੋਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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