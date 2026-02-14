iPhone 17e ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਰੰਗ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਲੀਕ, 48MP ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
Apple iPhone 17e ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ A19 ਚਿੱਪ, 48MP ਕੈਮਰਾ, ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਆਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮੈਗਸੇਫ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Published : February 14, 2026 at 3:50 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਐਪਲ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਆਈਫੋਨ ਸੀਰੀਜ਼, ਆਈਫੋਨ 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਮਾਡਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਨਾਮ iPhone 17e ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੀਕ ਹੋਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਟੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ iPhone 17e ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਿਛਲੇ ਮਾਡਲ, ਆਈਫੋਨ 16e ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, iPhone 17e ਨੂੰ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
iPhone 17e ਵੇਰਵੇ ਲੀਕ ਹੋਏ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਜੌਨ ਪ੍ਰੋਸਰ ਨੇ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਟੈਕ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ iPhone 17e ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਆਈਲੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਗਸੇਫ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ iPhone 17e ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ, ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਲਵੈਂਡਰ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੋਨ ਦੇ ਬੇਜ਼ਲ ਪਤਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਡਿਸਪਲੇਅ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਈਫੋਨ 17e ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ, ਇੱਕ LED ਫਲੈਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਿੱਚ 48-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ 12-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫੋਨ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀਅਮ ਬਟਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਬਟਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਵਰ ਬਟਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦਾ ਨਵਾਂ A19 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ C1X ਚਿੱਪ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਸਪਲੇਅ 60Hz ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੇ ਮਾਡਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ। ਫੋਨ ਵਿੱਚ IP68 ਰੇਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਰੋਧਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਈਫੋਨ 17 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ $599 ਭਾਵ ਲਗਭਗ 57,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।