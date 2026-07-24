iPhone 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ! ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ iPhone 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Published : July 24, 2026 at 1:06 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਆਈਫੋਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ iPhone 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਟਿਪਸਟਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਯਾਦਵ ਨੇ X 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਈਪਲੈਨੇਟ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲਾ ਆਈਫੋਨ ਸਟਾਕ ਅਗਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
iPhone 17 ਦੇ ਬੇਸ ਮਾਡਲ (256GB ਸਟੋਰੇਜ), ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 82,900 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਕੀਮਤ 94,990 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 512GB ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,02,900 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਈਫੋਨ 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
🚨 EXCLUSIVE— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) July 22, 2026
Apple has informed iPlanet dealers that the iPhone 17 could start at ₹94,990 in India from the first week of August, a ₹12,000 jump from the iPhone 17's launch price of ₹82,990.
The iPhone 17 Pro and iPhone 17 Pro Max could also see similar price hikes.
I've…
iPhone 17 Pro ਅਤੇ iPhone 17 Pro Max ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
iPhone 17 Pro ਅਤੇ iPhone 17 Pro Max ਮਾਡਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 1,34,900 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1,49,900 ਰੁਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ iPhone Air ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
iPhone 17 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਟਿਪਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ iPhone 17 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਡੀਲਰਾਂ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਸਟਾਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
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