iPhone ਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਬਣਿਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ

ਆਈਫੋਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਹਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

APPLE IPHONE 16
APPLE IPHONE 16 (APPLE)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 1, 2026 at 1:45 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ਼ ਐਪਲ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6.5 ਮਿਲੀਅਨ ਆਈਫੋਨ 16 ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਵੇਚੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਾਊਂਟਰਪੁਆਇੰਟ ਰਿਸਰਚ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ ਨੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ।

ਖੋਜ ਫਰਮ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਫੋਨ 15 ਨੇ ਵੀ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ। ਖੋਜ ਫਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਪਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਐਪਲ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਚੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਐਪਲ ਨੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲੁਰੂ, ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕੁੱਲ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਪੰਜ ਸਟੋਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ EMI, ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਸਕੀਮਾਂ ਵਰਗੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉੱਚ-ਅੰਤ ਵਾਲੇ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਕਯਾਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਆਈਫੋਨ ਭੇਜੇ।

ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਐਪਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਵਿੱਚ $9 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚ ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਪੰਜ ਆਈਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੇ ਐਪਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਉਤਪਾਦਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਆਈਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅੰਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕੰਪਨੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਵਿੱਚ $178.4 ਬਿਲੀਅਨ ਲਿਆਂਦੇ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

