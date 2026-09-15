Apple ਨੇ iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 ਅਤੇ watchOS 27 ਕੀਤੇ ਰੋਲਆਊਟ, ਮਿਲਣਗੇ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ

Apple ਨੇ iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 ਅਤੇ watchOS 27 ਕੀਤੇ ਰੋਲਆਊਟ, ਮਿਲਣਗੇ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ
ਐਪਲ ਨੇ ਨਵੇਂ iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 ਅਤੇ tvOS 27 ਨੂੰ ਰੋਲਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : September 15, 2026 at 3:18 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ਼ ਐਪਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ iPhone 18 Pro ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ iPhone Duo ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਦੂਜੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਵੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਵਰਜ਼ਨ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਪਲ ਨੇ iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, tvOS 27 ਅਤੇ watchOS 27 ਨੂੰ ਯੋਗ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਰੋਲਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਐਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
iOS 27 ਅਤੇ iPadOS 27 ਦੇ ਫੀਚਰਸ
iOS 27 ਅਤੇ iPadOS 27 ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਸਿਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕਟੈਕਸਟ-ਅਵੇਅਰ ਏਆਈ ਸਹਾਇਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ-ਸਟੈਪ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਰੀ ਐਪ ਚੈਟ ਹਿਸਟਰੀ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਵੇਂ ਕਸਟਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਪਸ਼ਨ ਸਿਰੀ ਮੋਡ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਿਰੀ ਏਆਈ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ਜੇਮਿਨੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਲਿਕਵਿਡ ਗਲਾਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੈਰੇਂਸੀ ਸਲਾਈਡਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਪ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਐਪ ਲਾਂਚ, ਤੇਜ਼ ਫੋਟੋ ਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ AirDrop ਸਪੀਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੋਟੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਅੱਪ, ਐਕਸਟੈਂਡ, ਅਤੇ ਸਪੈਟੀਅਲ ਰੀਫ੍ਰੇਮਿੰਗ ਵਰਗੇ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਐਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪਾਵਰਡ ਐਡੀਟਿੰਗ ਟੂਲ ਜੋੜੇ ਗਏ ਗਨ।
ਐਪਲ ਦੇ Safari ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟੈਬ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਵੈੱਬਪੇਜ ਅਪਡੇਟ ਅਲਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ AirPods ਨੂੰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵੇਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਵਾਈਡ ਕਸਟਮ EQ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ
ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਫੀਚਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਇਮੇਜ ਪਲੇਗ੍ਰਾਊਂਡ, iPadOS 27 'ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਐਪ ਨਾਮਾਂ ਲਈ ਸਪੋਰਟ, ਦੋਹਰੀ ਡਿਵਾਈਸ ਕਾਲਿੰਗ/ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਲਈ ਸੀਮਤ ਆਈਫੋਨ ਹੈਂਡਆਫ ਅਤੇ ਮੈਪ, iCloud ਸ਼ੇਅਰਡ ਐਲਬਮ, ਵਾਲੇਟ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਿਹੜੇ iPhones ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ iOS 27 ਅਪਡੇਟ?
- iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone Air, iPhone 17e
- iPhone 16e, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max
- iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE (2020), iPhone SE (2022)
macOS 27 ਦੇ ਫੀਚਰਸ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ macOS 27 Golden Gate ਦਾ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ iOS 27 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰੱਥ ਸਿਰੀ ਏਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਪਾਟਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਨਿੱਜੀ ਸੰਦਰਭ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਔਨ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਮਲਟੀ-ਟਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੇਡੀਕੇਟੇਡ ਸਿਰੀ ਐਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ ਸਿੰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਵਾਇਸ ਪੇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗਾ ਦਿਖੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡਬਾਰ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਲਰ ਸਲਾਈਡਰ ਆਈਕਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੇ ਸਰਚ/ਸਪਾਟਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ ਸਮੂਦ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ, ਬਿਹਤਰ ਅਲਟ੍ਰਾਵਾਈਡ, ਡਿਸਪਲੇ ਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਓਵਰਆਲ ਜਵਾਬ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਖਾਸ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ Safari ਫੀਚਰਸ, ਐਡਵਾਂਸਡ ਐਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪਾਵਰਡ ਫੋਟੋ ਟੂਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਅਤੇ ਐਕਸਟੇਂਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਿਹਤਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਕੈਲੰਡਰ ਅਤੇ Continuity ਫੀਚਰਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
WatchOS 27 ਦੇ ਫੀਚਰਸ
WatchOS 27 Apple Watch ਵਿੱਚ ਸਿਰੀ ਏਆਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਐਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਕੰਟੈਕਸਟ, ਮਲਟੀ-ਟਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਿਰੀ ਐਪ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ ਸਿੰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਊਨ ਦਬਾਉਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਐਪ ਗ੍ਰਿਡ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਦੀ ਐਕਸੇਸ ਲਈ ਸਿਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਤਹਿਤ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈੱਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ Workout Buddy ਹੁਣ iPhone ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਫ਼ਤਾਰ, ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।
ਸਾਈਕਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਰੀਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਅਤੇ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੌੜ ਅਤੇ ਸੈਰ ਦੂਰੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਤੋਂਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿੰਗਲ ਟੈਪ ਜੈਸਚਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਸਟੈਕ ਵਿਜੇਟ ਚੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਮਾਰਟ ਸਟੈਕ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਬਿਹਤਰ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗਤਾ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਲਿਕਵਿਡ ਗਲਾਸ, ਬਿਹਤਰ ਬੈਟਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਤੇਜ਼ ਐਪ ਲਾਂਚ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ Find My ਅਨੁਭਵ ਵਰਗੇ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਰੀ ਮੋਡਿਊਲਰ ਵਾਚ ਫੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
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