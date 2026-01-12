ETV Bharat / technology

ਕੀ Instagram ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਜਾਣੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲੀ ਕੰਪਨੀ

ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।

INSTAGRAM HACKING NEWS
INSTAGRAM HACKING NEWS (Getty Image)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 12, 2026 at 5:08 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਡਰ ਦਾ ਮਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਈਮੇਲ 'ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪਾਸਵਰਡ ਰੀਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ। ਕਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਂਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫਰਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੈਂਕਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਖਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।

ਮੈਟਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਐਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।" ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ X ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ,"ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਪਾਸਵਰਡ ਰੀਸੈੱਟ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ।" ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

INSTAGRAM HACKING NEWS (malwarebytes)

ਕਰੋੜਾਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ Malwarebytes ਨਾਮ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ Bluesky 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 1.75 ਕਰੋੜ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੈਂਕਰਸ ਕੋਲ੍ਹ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਪਤਾ ਵਰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਲਂਕਿ, ਉਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕੋਲ੍ਹ ਪਾਸਵਰਡ ਰੀਸੈੱਟ ਈਮੇਲ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਡਿਟੇਲਸ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪਾਸਵਰਡ ਰੀਸੈੱਟ ਈਮੇਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਉਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਤਰੁੰਤ ਬਦਲ ਲੈਣ, ਤਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਸਕੇ।

