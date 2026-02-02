Instagram ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ Close Friends ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਣਗੇ ਯੂਜ਼ਰਸ!

Instagram ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ Close Friends ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਣਗੇ ਯੂਜ਼ਰਸ!
Published : February 2, 2026 at 1:17 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ Close Friends ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਟਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਫੀਚਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਦੀ Close Friends ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕੋਗੇ।
ਟੈਕਕ੍ਰੰਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਟਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ Close Friends ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਸਕਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਫੀਚਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਿਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ Alessandro Paluzzi ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੇਖਿਆ।
#Instagram is working on a feature that lets users remove themselves from another user's Close Friends list 👀 pic.twitter.com/ftgDSfxE7p— Alessandro Paluzzi (@alex193a) January 29, 2026
Alessandro Paluzzi ਅਕਸਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਟਾਂ ਐਪਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਦੀ Close Friends ਲਿਸਟ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪਹਿਲਾ ਉਸਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ Close Friends ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਜ਼ਰਸ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ Close Friends Stories ਜਾਂ ਕੰਟੈਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇਗਾ।
ਸਨੈਪਚੈਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ ਇਹ ਫੀਚਰ
ਇਹ ਫੀਚਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਫੀਚਰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੀ Close Friends ਲਿਸਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸਨੈਪਚੈਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਫੀਚਰ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ। ਸਨੈਪਚੈਟ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਰ-ਕੰਟਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ Close Friends ਫੀਚਰ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ, ਰੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਫੀਚਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੀ ਸੀ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ Close Friends ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ਰਸ ਖੁਦ ਨੂੰ ਉਸ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
Close Friends ਦੇ ਇਸ ਫੀਚਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਟਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੀਚਰਸ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਆਡੀਅਨਜ਼ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਲੋ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਵਰਗੇ ਫੀਚਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਟਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੋਰ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੀਚਰ ਕਦੋ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
