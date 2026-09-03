Instagram ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ, ਹੁਣ AI ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਤੇ ਲੈਵਲ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਏਆਈ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਲੈਬਲ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਏਆਈ-ਜਨਰੇਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : September 3, 2026 at 4:40 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲੈਬਲ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਏਆਈ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਏਆਈ-ਜਨਰੇਟੇਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਲੋਕ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਤੇ ਦਿਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਏਆਈ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਟੂਲ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਏਆਈ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਲੈਬਲ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੈਬਲ ਅਜੇ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੀਲਾਂ 'ਤੇ ਲੈਬਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਫੋਈਲ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਏਆਈ-ਜਨਰੇਟੇਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਟ 'ਤੇ ਏਆਈ-ਜਨਰੇਟੇਡ ਲੈਬਲ ਦਿਖਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦਿਖੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਏਆਈ ਤੋਂ ਬਣੇ ਜਾਂ ਐਡਿਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ?
ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਬਲ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜੋ ਏਆਈ-ਜਨਰੇਟੇਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਤੇ ਲੈਬਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਚ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਜਿਹੇ ਬਿਨਾਂ ਲੈਬਲ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਖੁਦ ਲੱਭ ਲਏਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜੇਗਾ। ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਣ ਲਾਇਕ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਲੈਬਲ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਪਹਿਲਾਂ ਤਰੀਕਾ: ਏਆਈ-ਜਨਰੇਟੇਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਲੈਬਲ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਾਊਂਟ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਵਾਲੀ ਪਛਾਣ ਹੈ।
- ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ: ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਸਟੇਟਸ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਪੀਲ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਪੀਲ ਸਫਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕੰਟੈਟ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਣ ਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਏਆਈ ਤੋਂ ਬਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਲੈਬਲ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਚ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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