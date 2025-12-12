ETV Bharat / technology

Instagram ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ 'Your Algorithm' ਫੀਚਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ?

ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਨਵਾਂ 'Your Algorithm' ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।

INSTAGRAM
INSTAGRAM (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 12, 2025 at 3:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਡਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇਣ ਲਈ 'Your Algorithm' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਦ ਅਤੇ ਮੂਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਲਜ਼ ਫੀਡ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੂਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਡਮ ਮੋਸੇਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਰੀਲਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਦਿਲ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਆਈਕਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਟਾਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੱਸਟਡ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਪਿਕਸ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-

  • ਸਪੋਰਟਸ
  • ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ
  • ਜਿੰਮ
  • ਫੂਡ
  • ਡੇ ਇਨ ਲਾਈਫ
  • ਕਾਲਜ ਫੁੱਟਬਾਲ
  • ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਅਧਾਰਤ ਰੁਚੀਆਂ

ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਸਰਚ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਟਾਪਿਕਸ ਦੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ। ਰੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?
Your Algorithmਇਹ ਆਈਕਨ ਰੀਲਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
ਟਾਪਿਕਸ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਦੱਸੇਗਾ
ਕਸਟਮਾਈਜੇਸ਼ਨਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕੀ ਦਿਖੇ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ
AI ਪਰਸਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੀਡ ਬਦਲੇਗੀ
ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅਪਡੇਟਐਕਸਪਲੋਰ ਅਤੇ ਹੋਮ ਟੈਬਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵੇਗਾ

ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਚਰ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਸੰਦਾਂ ਨੂੰ AI ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰੇਗਾ।

ਫਿਲਹਾਲ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ 'Your Algorithm' ਫੀਚਰ ਸਿਰਫ਼ ਰੀਲਜ਼ ਟੈਬ 'ਤੇ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੋਰ ਅਤੇ ਹੋਮ ਟੈਬ 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

INSTAGRAM YOUR ALGORITHM FEATURE
INSTAGRAM NEW FEATURE
YOUR ALGORITHM FEATURE
ADAM MOSSERI
INSTAGRAM

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.