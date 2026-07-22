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Instagram ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ 'Replace Audio' ਫੀਚਰ, ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਸਕੋਗੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ

ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ 'Replace Audio' ਨਾਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

INSTAGRAM CHANGE MUSIC ON POST
INSTAGRAM CHANGE MUSIC ON POST (INSTAGRAM)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 22, 2026 at 5:28 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਫੀਡ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਕੈਰੋਸਲ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਯਾਨੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇਂ ਵੀ ਇਸਦੀ ਆਡੀਓ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਦਾ ਨਾਮ 'Replace Audio' ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਬਿਨਾਂ ਪੋਸਟ ਡਿਲੀਟ ਜਾਂ ਮੁੜ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਦਾ ਸਾਊਂਡਟ੍ਰੈਕ ਸਵੈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਦਾ ਆਡੀਓ ਬਦਲਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਉਸ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਈਕਸ, ਕੰਮੈਟਸ ਅਤੇ ਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ।

ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਕੈਰੋਸਲ 'ਤੇ ਇਨ-ਐਪ ਆਡੀਓ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਾਈਕਸ, ਕੰਮੈਟਸ, ਸ਼ੇਅਰਸ ਅਤੇ ਓਵਰਆਲ ਰੀਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਟਾ ਦੀ ਇਸ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਐਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਟ੍ਰੈਕ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੰਟੈਟ ਮੁੜ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ 'Replace Audio' ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

'Replace Audio' ਫੀਚਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ?

ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਉਸ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਐਡਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੋਸਟ ਦੇ ਮੀਨੂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਡਿਟ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਦਲਣ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਉਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਟਿੱਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਕ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਦਲਦੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਸੰਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕ੍ਰਿਏਟਰ-ਫੋਕਸਡ ਫੀਚਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ

ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਰੋਲਆਊਟ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ 'Replace Audio' ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਟੈਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਕੈਰੋਸਲ ਪੋਸਟ ਦੀ ਹਰ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਪਸ਼ਨ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਇਕੱਠੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਹਰ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਸਟਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਜੋੜੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 'Instants' ਫੀਚਰ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਨੈਪਚੈਟ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਟੂਲ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਪੀਅਰਿੰਗ ਫੋਟੋਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

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