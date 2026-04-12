Instagram ਕੰਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਐਡਿਟ, ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਹੋਇਆ ਲਾਂਚ
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮੈਟਾਂ ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਅੰਦਰ ਐਡਿਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
Published : April 12, 2026 at 3:13 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੰਮੈਟ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗਲੋਬਲੀ ਰੋਲਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮੈਟ ਟਾਈਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੰਮੈਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕੰਮੈਟ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਚਾਹੇ ਓਨੀ ਵਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਐਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮੈਟ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿਖਣ ਨਾਲੇ ਐਡਿਟ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਪ-ਅੱਪ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸਟ ਬਦਲ ਕੇ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ
ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸਟ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੀ ਐਡਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਕੰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮੈਟ ਕੋਲ੍ਹ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇ ਰੰਗ ਦਾ Edited ਲੇਬਲ ਦਿਖੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਦੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੀਚਰ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੰਮੈਟਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। X ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਡਿਟ ਫੀਚਰ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਥ੍ਰੈਡਸ ਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਪਡੇਟ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਲੰਬੇ-ਲੰਬੇ ਕੰਮੈਟ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮੈਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੰਮੈਟ ਐਡਿਟ ਫੀਚਰ ਕਾਫ਼ੀ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਫੀਚਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-