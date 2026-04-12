Instagram ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ 13+ ਸੈਟਿੰਗ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤੀ?
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 13+ ਸੈਟਿੰਗ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : April 12, 2026 at 3:39 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਡਿਫੌਲਟ ਰੂਪ ਨਾਲ 13+ ਕੰਟੈਟ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕੰਟੈਟ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ, ਜੋ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹੀਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰੇਟਿੰਗ ਫਿਲਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਟਾ ਨੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਤਹਿਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਟੈਟ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ-ਤੰਬਾਕੂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਖਤਰਨਾਕ ਸਟੰਟ ਅਤੇ ਭੰਗ ਵਰਗੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਕਾਊਂਟ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਲਤ ਕੰਟੈਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਲਕੋਹਲ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਲਤ ਸਪੈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਣ।
ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ?
ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ, ਫੀਡ, ਰੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ 13+ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਟੈਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗਾ। DM ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਏਆਈ ਚੈਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਟਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਲਈ 13+ ਸੈਟਿੰਗ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲਿਮਿਟਡ ਕੰਟੈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਫਿਲਟਰ ਲਗਾਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੰਮੈਟ ਦੇਖਣ, ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰੋਲਆਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-