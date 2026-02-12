ETV Bharat / technology

Instagram ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ AI ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ

Instagram ਏਆਈ ਫੇਸ ਸਵੈਪ ਫੀਚਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

INSTAGRAM NEW AI FEATURE
INSTAGRAM NEW AI FEATURE (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 12, 2026 at 9:55 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਏਆਈ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੀਚਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ OpenAI ਦੇ Sora ਐਪ ਵਰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਟਿਪਸਟਰ ਅਲੇਸੈਂਡਰੋ ਪਾਲੂਜ਼ੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਇੱਕ ਏਆਈ ਪਾਵਰਡ ਫੇਸ ਸਵੈਪ ਫੀਚਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਰਟ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ 'Create my Likeness' ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਫੀਚਰ ਰਾਹੀਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਜ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਏਆਈ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਲਾਈਕਨੇਸ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਦੇ ਕੇ ਏਆਈ ਤੋਂ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਡੀਐਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਸਟੋਰੀ ਅਤੇ ਫੀਡ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਕਨੇਸ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਲਾਈਕਨੇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਏਆਈ ਤੋਂ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਆਗਿਆ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਲਈ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। OpenAI ਦਾ Sora ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਕਨੇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਏਆਈ ਕੰਟੈਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

INSTAGRAM AI FACE SWAP FEATURE
INSTAGRAM
INSTAGRAM LIKENESS TOOL
INSTAGRAM NEW AI FEATURE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.