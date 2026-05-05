Instagram 'AI Creator' ਟੂਲ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਮਦਦ

ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਟੂਲ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 5, 2026 at 5:25 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਏਆਈ ਕੈਟਫਿਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ 'ਐਮਿਲੀ ਹਾਰਟ' ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਏਆਈ-ਜਨਰੇਟਡ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੈਟਾ-ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲਾ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ AI-ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਕੰਟੈਟ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ 'AI Creator' ਬੈਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਲੇਬਲ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ AI ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਜੋਂ ਸਵੈ-ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ 'AI info' ਬੈਜਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ Meta ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਬੈਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਅੰਤਰ ਹੈ। 'AI info' ਬੈਜ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟ AI ਟੂਲ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 'AI Creator' ਬੈਜ ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਰੀਲਾਂ AI ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਜਾਂ ਸੋਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, 'AI info' ਵਾਂਗ 'AI Creator' ਬੈਜ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਟਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਮਾਪ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਵੇਂ 'AI Creator' ਲੇਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

ਉਹ ਕ੍ਰਿਏਟਰ, ਜੋ AI ਫੇਸ-ਸਵੈਪ ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ AI-ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਵੇਂ 'AI Creator' ਬੈਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਕਾਊਂਟ ਲੇਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਸਹੀਂ ਹੈ।

