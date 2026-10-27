Instagram ਹੁਣ Youtube ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਚੁਣੌਤੀ, ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ

Instagram ਹੁਣ Youtube ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਚੁਣੌਤੀ, ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : October 27, 2026 at 4:01 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੰਬੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ...ਦ ਹਾਲੀਬੁੱਡ ਰਿਪੋਰਟਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 90 ਮਿੰਟ ਦੇ Horizontal ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਦਾ ਨਾਮ 'Features' ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪੌਡਕਾਸਟ, ਕਾਮੇਡੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਕੰਟੈਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ-ਫਾਰਮ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟੈਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਰਜ਼ਨ 'ਤੇ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ Horizontal ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੀਲਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਿਸੇ ਪੌਡਕਾਸਟ ਕਲਿੱਪ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਵਰਟੀਕਲ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣ ਸਕਣਗੇ।-ਟੈਸਾ ਲਿਓਨਸ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ VP
ਇਹ ਲੰਬੇ ਵੀਡੀਓ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਪੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੁਝਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੌਡਕਾਸਟ ਹੋਸਟ ਅਤੇ Skims ਦੀ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਐਮਾ ਗ੍ਰੇਡ, ਬਿਊਟੀ ਅਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਮੋਨੇਟ ਮੈਕਮਾਈਕਲ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਡੋਨਾਲਡ ਡੀ ਲਾ ਹੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਟ੍ਰੀਟ ਇੰਟਰਵਿਊਅਰ ਅਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਪ੍ਰੈਸਟਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
IGTV ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਲੌਂਗ ਫਾਰਮ ਵੀਡੀਓ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। IGTV ਨੂੰ ਉਦੋ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੀਲਾਂ ਵੱਲ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਫੋਟੋ-ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕੰਟੈਟ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਲੰਬੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਓਰੀਜਨਲ ਕੰਟੈਟ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਰੀਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕੰਟੈਟ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਲਿੱਪ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਇਸ ਟ੍ਰੇਂਡ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲੌਂਗ-ਫਾਰਮ ਕੰਟੈਟ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਯੂਟਿਊਬ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਕੰਟੈਟ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦੇ ਹੋਮ ਪੇਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਸਰਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਰ ਵਾਰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
THR ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ Instagram For TV ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੈਮਸੰਗ, Fire TV ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ Horizontal ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਅਨੁਭਵ ਇੱਕ ਵੱਡੀ Horizontal ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਟ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। -ਟੈਸਾ ਲਿਓਨਸ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ VP
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