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Instagram ਯੂਜ਼ਰਸ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਆਪਣੀ ਫੀਡ? ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਿਆਰੀ

ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਫੀਡ ਅਤੇ ਰੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

INSTAGRAM NEW FEATURES
INSTAGRAM NEW FEATURES (Getty Image)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 30, 2026 at 1:53 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਡ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਰੀਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਓਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਐਡਮ ਮੋਸੇਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਟੈਸਟ ਫੀਚਰਸ ਦਿਖਾਏ ਹਨ, ਜੋ 'Your Algorithm' ਟੂਲ ਨੂੰ ਐਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਐਕਸੇਸ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਟੂਲ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕੰਟੈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਘੱਟ।

ਫੀਡ ਅਤੇ ਰੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਐਕਸੇਸ

ਐਡਮ ਮੋਸੇਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਚਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੈਟਿੰਗ ਨਾ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫੀਚਰਸ ਅਜੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਲਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਫੀਚਰਸ ਅਜੇ ਲਾਂਚ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਫੀਡ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਈਪ-ਅੱਪ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ Your ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਪਾਪਅੱਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰ ਰੀਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਬਟਨ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤਰੁੰਤ ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੰਟੈਟ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਾਈਕਸ, ਕੰਮੈਟ ਅਤੇ ਵਾਚ ਟਾਈਮ ਵਰਗੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਸਿੰਗਨਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੀਡਬੈਕ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਕਮੇਂਡੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੋਰ ਪੇਜ, ਰੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਮ ਫੀਡ 'ਤੇ ਦਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕੰਟੈਟ ਯੂਜ਼ਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਮੰਗ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਮੁੱਖੀ ਦੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮੈਟ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਗ ਲਈ ਆਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦਿਖਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਅਣਜਾਣ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਟ। ਇਹ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਫੋਕਸ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੂਲ ਦੇਣ 'ਤੇ ਹੈ।

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