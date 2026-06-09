Instagram Grid Reorder ਫੀਚਰ ਹੋਇਆ ਪੇਸ਼, ਜਾਣੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ?

Instagram Grid Reorder ਫੀਚਰ ਹੋਇਆ ਪੇਸ਼, ਜਾਣੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ?
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ Grid Reorder ਫੀਚਰ ਰੋਲਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : June 9, 2026 at 5:19 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਮੈਟਾ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਉਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਰੋਲਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਅਤੇ ਆਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਗ੍ਰਿਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਸਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਕੁਝ ਆਸਾਨ ਸਟੈਪ ਫਾਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਪਹਿਲਾ ਪਾਈ ਹੋ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੋਸਟਾਂ ਪਿੰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਗ੍ਰਿਡ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਗ੍ਰਿਡ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਕਿ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੋਸਟ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ।
#Instagram is working (again) on the ability to edit the profile grid allowing you to rearrange posts in any order you like 👀— Alessandro Paluzzi (@alex193a) February 3, 2025
ℹ️ They had already worked on this feature at the beginning of 2022, then removed any reference to it around October 2022. https://t.co/meTW7EU5GW pic.twitter.com/r6nR4W6vW0
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਗ੍ਰਿਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਪਸੰਦੀਦਾ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਸਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਮੁੱਖੀ ਐਡਮ ਮੋਸੇਰੀ ਨੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਐਪ ਖੋਜਕਾਰ Alessandro Paluzzi ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕੋਡ ਵਿੱਚ Edit Grid ਦਾ ਇੱਕ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਸ਼ਨ ਲੱਭਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੀਚਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
Instagram Grid Reorder ਫੀਚਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
- ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਨਾਮ 'Grid Reorder' ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ:-
- ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਤੇ ਜਾਓ।
- ਗ੍ਰਿਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ।
- ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Reorder Grid ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿਖੇਗਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
- ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਇੱਕ ਐਡਿਟ ਸਕ੍ਰੀਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਡ ਵਿੱਚ ਦਿਖਣਗੀਆਂ।
- ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਰਕੇ ਡ੍ਰੈਗ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਡ੍ਰੋਪ ਕਰ ਦਿਓ।
- ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵ ਬਟਨ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਤਰੁੰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਤੇ ਦਿਖ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਸਟ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹਰ ਯੂਜ਼ਰ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਸੀ।
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