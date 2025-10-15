Instagram 'ਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਕੰਟੈਟ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ

ETV Bharat / technology

ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਕਾਊਂਟ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 15, 2025 at 4:29 PM IST

4 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮੈਟਾ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾ PG-13 ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਟੈਟ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 13 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ PG-13 ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਟੈਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਲਕਾ, ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਪਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਲਗ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕੰਟੈਟ ਦੇ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ।

PG-13 ਕੰਟੈਟ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀ ਹੈ?

PG-13 ਰੇਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ "Parents Guidance – 13" ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੰਟੈਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡਲਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਟਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਕੰਟੈਟ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਫੀਡ, ਰੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ PG-13 ਮੂਵੀ ਪੱਧਰ ਹੋਣਗੇ।

ਮੈਟਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਹਰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਫਾਲਟ ਤੌਰ 'ਤੇ 13+ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਕਿ PG-13 ਫਿਲਮ ਰੇਟਿੰਗ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਾਗੂਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੰਟੈਟ ਦੇਖਣ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇ।

ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ 'ਸੀਮਤ ਕੰਟੈਟ' ਮੋਡ

ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਹੁਣ ਡਿਫਾਲਟ ਤੌਰ 'ਤੇ PG-13 ਕੰਟੈਟ ਸੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰੇਕ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕੁਝ PG-13 ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਇਸ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਕੰਟੈਟ ਮੋਡ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਡ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ:

  1. ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕੰਟੈਟ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ।
  2. ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
  3. ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਮੋਡ ਵਿੱਚ AI ਚੈਟਿੰਗ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਗ ਕੰਟੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ, DM ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੈਟਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 96% ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪੀਜੀ-13 ਕੰਟੈਟ ਸੈਟਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਉਮਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੇਗੀ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ੋਰ ਏਆਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇੱਕ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਤੀਹ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਪੋਸਟਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ? ਇਸ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ:

  1. 95% ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
  2. 90% ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  3. ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਅਣਉਚਿਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਫਲੈਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਟੀਮ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ।

ਮੈਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।"

ਇਹ ਅੱਪਡੇਟ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?

ਇਹ ਨਵਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਪਡੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਕੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਟਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਲਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਉਮਰ-ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਨ ਕੰਟੈਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

