Instagram ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ, ਹੁਣ ਹਰ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਸਕੋਗੇ ਅਲੱਗ ਕੈਪਸ਼ਨ

Instagram ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ, ਹੁਣ ਹਰ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਸਕੋਗੇ ਅਲੱਗ ਕੈਪਸ਼ਨ
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਕੈਰੋਜ਼ਲ ਪੋਸਟ ਲਈ ਮਲਟੀਪਲ ਕੈਪਸ਼ਨ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : June 21, 2026 at 3:01 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੈਰੋਜ਼ਲ ਪੋਸਟ ਦੀ ਹਰ ਸਲਾਈਡ 'ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਪਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ 'Multiple Captions on a Carousel' ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਰੋਜ਼ਲ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਕੈਪਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਪੋਸਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕੈਰੋਜ਼ਲ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਲਾਈਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਟੈਕਸਟ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖੀ Adam Mosseri ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ @Creators ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕੈਰੋਜ਼ਲ ਪੋਸਟ ਬਣਾਉਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬਾਕਸ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋ ਮਲਟੀਪਲ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਔਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਰੋਜ਼ਲ ਦੀ ਹਰ ਸਲਾਈਡ 'ਤੇ ਅਲੱਗ ਕੈਪਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਲਈ ਕੰਟੈਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ
ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਟੈਕਸਟ ਦਿਖਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਸਕੇਗਾ ਯਾਨੀ ਜੋ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੈਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਫੀਚਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ, ਟ੍ਰੈਵਲ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸ਼ੋਅਕੇਸ ਵਰਗੇ ਕੰਟੈਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟੈਪ-ਬਾਏ-ਸਟੈਪ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਰੋਜ਼ਲ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਫੋਟੋ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸਵਾਈਪ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਬਿਨਾਂ ਪੋਸਟ ਡਿਲੀਟ ਜਾਂ ਰੀਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਗ੍ਰਿਡ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਟਾ ਦੀ ਇਸ ਐਪ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਟੈਟ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
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