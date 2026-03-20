Instagram 'ਤੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਲੋੜ, ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣਾ 'Auto Scroll' ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : March 20, 2026 at 12:03 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਆਏ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ 'Auto Scroll' ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕਈ ਲੋਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੋਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਖਿਰਕਾਰ 'Auto Scroll' ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੀਚਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਲਓ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਪਹਿਲਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਰੀਲ ਦੇਖਦੇ ਸਮੇਂ ਖੁਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਖੁਦ ਹੀ ਰੀਲਾਂ ਸਕ੍ਰੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਹਾਂ... ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੀਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਔਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੀਲ ਪੂਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੂਜੀ ਰੀਲ ਚੱਲ ਪਵੇਗੀ।
'Auto Scroll' ਫੀਚਰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ?
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਫੀਚਰ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 'Auto Scroll' ਫੀਚਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 'Auto Scroll' ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਔਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਕਿਸੇ ਰੀਲ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਰੀਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੇਠਾ ਤਿੰਨ ਡਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਉਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 'Auto Scroll' ਆਪਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਦੋ ਮਨ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਪਡੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
