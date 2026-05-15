Instagram ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ Instants ਫੀਚਰ, ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕੋਗੇ ਬਿਨਾਂ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ

Instants ਫੀਚਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ?
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 15, 2026 at 2:27 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ Instants ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੋਟੋ-ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਫੀਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਟਾਈਮ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। Instants ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਫੋਟੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਐਕਸੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੇ ਉਲਟ Instants ਫੀਚਰ ਤਹਿਤ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਐਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਫਿਲਟਰ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਕੈਪਚਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫੋਟੋ ਅਸਲੀ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਕੈਮਰਾ ਰੋਲ ਤੋਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ Instants ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਫੀਚਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ iOS ਅਤੇ ਐਂਡਰਾਇਡ 'ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਐਪ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

Instants ਫੀਚਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ?

ਯੂਜ਼ਰਸ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਇਨਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਤੋਂ ਜਾਂ Instants ਐਪ ਰਾਹੀਂ Instants ਕੈਮਰਾ ਐਕਸੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫੋਟੋ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲੋਜ਼ ਫ੍ਰੈਡਸ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਪਸ਼ਨ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਐਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ Instants ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਸੀਵਰ ਇਮੋਜੀ ਰਿਏਕਸ਼ਨ, ਟੈਕਸਟ ਰਿਪਲਾਈ ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਰਿਫੰਡ ਭੇਜਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਫੀਚਰਸ

  1. Archive: ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ Instants ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਸਿਰਫ਼ ਯੂਜ਼ਰ ਲਈ Archive ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
  2. Stories ਦਾ ਰੀਕੈਪ: ਯੂਜ਼ਰਸ Archive ਕੀਤੇ Instants ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਕੈਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  3. ਕੋਈ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਰਟ ਨਹੀਂ: ਫੋਟੋ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ Instants ਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਰਟ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
  4. Undo: ਯੂਜ਼ਰ ਕਿਸੇ Instants ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ Archive ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ Unsend ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ।
  5. ਸਨੂਜ਼: ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਨਬਾਕਸ ਪਾਈਲ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਈਪ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ Instant ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ

ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੂਲਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲੌਕ, ਮਿਊਟ ਅਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫੀਚਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, Instant 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਓਹੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ ਫ੍ਰੈਡਸ ਆਦਿ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕੰਟੈਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ Instant ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਟੀਨ ਅਕਾਊਂਟਸ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸੈਟਅੱਪ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ Instant 'ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸ਼ੋਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਟੀਨ ਦੇ ਓਵਰਆਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ Instants ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਗਿਣਦੀ ਹੈ, ਸਲੀਪ ਮੋਡ, ਜੋ ਡਿਫੌਲਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰਾਤ 10 ਵਜੇਂ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਸੇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ Instants ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰੇਗਾ।

