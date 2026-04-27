SnapChat ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਵੇਗਾ Instagram ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਐਪ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ?

ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ 'Instants' ਨਾਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 27, 2026 at 1:05 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਦਾ ਨਾਮ 'Instants' ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਪ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਕੰਮ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਪ ਨੂੰ ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਫੀਚਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਟਸਐਪ ਦੇ 'View Once' ਫੀਚਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। 'Instants' ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਲੈਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟੈਪ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਕਲਿੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡਿਟਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੈਲਰੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਫੋਟੋ ਅਪਲੋਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਫ਼ ਐਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਫੋਟੋ ਨੂੰ 'Instants' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਅਲੱਗ 'Instants'

ਇਹ ਐਪ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ 'Instants' ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਮ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀ ਫੋਟੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਚੈਟ, ਲਾਕੇਟ ਅਤੇ ਬਿਰੀਅਲ ਵਰਗੀਆਂ ਐਪਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਕੰਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 'Instants' ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਐਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਐਪ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਰਜ਼ਨ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਰਾਏ ਸੁਣਕੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ 'Instants' ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਜਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਫ੍ਰੈਂਡਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਨੋਂ ਐਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਸਟ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਪ iOS ਅਤੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਮ ਫੋਟੋਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਇਨਫਲੁਐਂਸਰਸ ਵਾਲਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ 'Instants' ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਅਸਲੀ ਪਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਇਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

