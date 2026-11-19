Instagram ਵਿੱਚ ਆਇਆ 'Edit Story' ਫੀਚਰ, ਗਲਤੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਲੋੜ, ਬਸ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ...
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : November 19, 2026 at 1:50 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਆਏ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਕੇ ਸਟੋਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਪਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਸਟੋਰੀ ਐਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਐਡਮ ਮੋਸੇਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਟੋਰੀ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗਾਣਾ ਅਤੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਬਦਲ ਸਕੋਗੇ
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਐਡਮ ਮੋਸੇਰੀ ਨੇ ਇਸ ਫੀਚਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਟੈਕਸਟ ਜਾਂ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਬੈਂਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐਡਿਟ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਊਜ਼, ਲਾਈਕਸ ਅਤੇ ਰਿਪਲਾਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਇਹ ਫੀਚਰ?
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਹੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਸਹੀਂ ਕਰਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੋਸਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਈਕਸ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੀਚਰ ਮੈਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਡਮ ਮੈਸੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਐਡਿਟ?
- ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ।
- ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਤਿੰਨ ਡਾਟ ਯਾਨੀ ਕਿ 'More' 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
- ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 'Edit' ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ।
- 'Edit' 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਾਂ 'Cancel' ਅਤੇ 'Save Changes' ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ 'Save Changes' 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ 'Cancel' 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ।