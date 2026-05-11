ਹੁਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ Instagram ਮੈਸੇਜ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਬੰਦ
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : May 11, 2026 at 3:02 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਆਏ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਟਾ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਫੀਚਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਟਾਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੈਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ 8 ਮਈ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਲਈ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ 2023 ਤੋਂ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਚੈਟਾਂ ਪਹਿਲਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਮੈਟਾ ਨੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੈਟਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੈਟਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਬੈਕਅੱਪ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਤਾਂਕਿ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੰਟੈਟ (CSAM) ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਟੈਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
