ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ Instagram ਦਾ ਇਹ ਫੀਚਰ, ਚੈਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਲਈ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ 8 ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : March 17, 2026 at 1:06 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 8 ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਮੈਸੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਯਾਨੀ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਕਰਕੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਡੀਐਮ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੈਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤੀ ਚੈਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਖੁਦ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਮੈਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ 8 ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਪੇਜ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕੋਲ੍ਹ ਅਜੇ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਚੈਟਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਪ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਜ਼ਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਚੈਟਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਐਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿਖੇਗਾ।
ਇਹ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਹਰ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੇ ਹੀ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਹੀਂ ਕੀ ਵਾਲੀ ਡਿਵਾਈਸ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਚੈਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ਰ ਮੈਸੇਜ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਥੀਮ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਇੰਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਟਾ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਸੇਜਰ 'ਤੇ ਇਹ ਫੀਚਰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਡਿਫੌਲਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋ ਆਪਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਡਿਫੌਲਟ ਹੈ ਪਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਲੇਬਲ ਪਹਿਲਾ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਸੇਜ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਡੀਐਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਟਾ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਫੀਚਰ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
