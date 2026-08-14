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10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ Instagram ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਆਪਣਾ ਵਰਡਮਾਰਕ, ਪਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੰਗਾਮਾ! ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ

ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਵਰਡਮਾਰਕ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

INSTAGRAM CHANGES WORDMARK
INSTAGRAM CHANGES WORDMARK (Meta)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 14, 2026 at 10:04 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਪਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੁੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਵਰਡਮਾਰਕ ਯਾਨੀ ਟੈਕਸਟ-ਓਨਲੀ ਲੋਗੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਓਹੀ ਲੋਗੋ ਹੈ, ਜੋ ਐਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਵਰਡਮਾਰਕ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਐਡਮ ਮੋਸੇਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਥ੍ਰੈਡਸ ਦੋਨੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਰਡਮਾਰਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਪਰ ਅਤੇ ਮਾਡਰਨ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਗੋ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਫਟ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਡਮ ਮੋਸੇਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਐਪ ਦੇ ਟਾਪ 'ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਵਰਡਮਾਰਕ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀਂ ਸਮੇਂ ਸੀ।

ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੰਗਾਮਾ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਡਮਾਰਕ ਨੂੰ ਮੈਕੀ ਸੈਟਰਡੇ ਨੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਵਰਡਮਾਰਕ ਉਸੇ ਸਟਾਇਲ ਦਾ ਬੋਲਡ ਅਤੇ ਕੰਪੈਕਟ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਰਡਮਾਰਕ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੌਂਟ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਡਮਾਰਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ s, r ਅਤੇ g ਵਰਗੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਕਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਰਡਮਾਰਕ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

INSTAGRAM CHANGES WORDMARK
INSTAGRAM CHANGES WORDMARK (Threads/Adam Mosseri)

ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫੌਂਟ ਵਿੱਚ r ਅੱਖਰ z ਵਰਗਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ Instagzam ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ Instagwan ਅਤੇ Instaguam ਵਰਗੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਲੋਚਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਲੁੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਰਡਮਾਰਕ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪੂਰੇ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਅਸਲੀ ਆਈਕਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਆਈਕਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਰਡਮਾਰਕ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੈਮਰਾ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਰੰਗੀਨ ਗ੍ਰੇਡੀਏਟ ਆਈਕਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ, ਮੈਟਾ ਵੱਲੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਲੋਗੋ ਅਤੇ ਆਈਕਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

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