Apple TV ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਆਇਆ Instagram ਐਪ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਇਸਤੇਮਾਲ?
ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਐਪ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Published : October 26, 2026 at 3:37 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਫੋਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਟਾ ਨੇ ਹੁਣ ਐਪਲ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਵੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਐਪ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਐਪ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਐਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ tvOS 26.0 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਰੀਬ 660.9 MB ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ Badges ਅਤੇ Meta Verified ਵਰਗੇ ਆਪਸ਼ਨਲ ਇਨ-ਐਪ ਪਰਚੇਜ ਦਾ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ 13+ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਰੇਂਟਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮਰ ਬੀਮਾ ਫੀਚਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕ੍ਰਾਸ ਡਿਵਾਈਸ ਪਲੇਬੈਕ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ-ਡਿਵਾਈਸ ਪਲੇਬੈਕ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕ੍ਰਾਸ-ਡਿਵਾਈਸ ਪਲੇਬੈਕ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਐਪਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲੀਵਿੰਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਲੰਬਾ ਵੀਡੀਓ ਕੰਟੈਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਟੀਵੀ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Amazon Fire TV ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਐਪ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੇ Fire TV Stick HD, Fire TV Stick 4K Plus, Fire TV 4-Series ਅਤੇ Fire TV Omni QLED ਸੀਰੀਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਰੋਲਆਊਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਟੀਵੀ 'ਤੇ, ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸੈਮਸੰਗ ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਐਪਲ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੈਟਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਯਾਨੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਗੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
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