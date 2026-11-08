Samsung Galaxy S27 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਈ ਲੀਕ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ?
Samsung Galaxy S27 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
Published : November 8, 2026 at 5:25 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ ਅਗਲੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਲਾਈਨਅੱਪ Samsung Galaxy S27 ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਲੀਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮਾਡਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Samsung Galaxy S27, Galaxy S27 Plus, Galaxy S27 Pro ਅਤੇ Galaxy S27 Ultra ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Samsung Galaxy S27 ਅਤੇ Galaxy S27 Plus ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ
ਤਕਨੀਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟਿਪਸਟ @Gadgetsdata ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਬੇਸ ਮਾਡਲ Samsung Galaxy S27 ਵਿੱਚ 6.3 ਇੰਚ ਦੀ FHD+ਫਲੈਟ LTPO Dynamic AMOLED ਸਕ੍ਰੀਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Galaxy S27 Plus ਵਿੱਚ 6.7 ਇੰਚ ਦੀ 2K ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ Exynos 2700 ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅੱਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ 50MP, ਦੂਜਾ ਕੈਮਰਾ 12MP ਦਾ ਅਲਟ੍ਰਾ ਵਾਈਡ ਲੈਂਸ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਕੈਮਰਾ 10MP ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਲੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 12MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Details about all four Galaxy S27 Series devices : Galaxy S27 Pro : • ~6.5" 2K 120Hz flat LTPO M16 2x dynamic Amoled , AR coating, privacy display • Exynos 2700 / Snapdragon 8 Elite Gen 6 • 200MP OIS + 50MP UW + 12MP 3x OIS telephoto 🤳16MP (new) 🔋5200mAh⚡60W⚡25W wireless • USB 3.2, IP68 • Expected to get : 12GB RAM ; 256GB & 512GB storage • The price is expected to start ~ $1,399 Galaxy S27 Ultra : • ~6.9" 2K 120Hz flat LTPO M16 2x dynamic Amoled, AR coating, privacy display 2.0 • Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 / Exynos 2700 • 200MP OIS + 50MP UW + 50MP 5x OIS telephoto 🤳16MP (new) 🔋5700mAh⚡60W⚡25W wireless • S-pen, USB 3.2, IP68 • Expected to get : 12GB & 16GB RAM ; 256GB, 512GB and 1TB storage • The price is expected to start ~ $1,499 Galaxy S27 and Galaxy S27+ : • 6.3" FHD+ & 6.7" 2K 120Hz flat LTPO 2x dynamic Amoled • Exynos 2700 , LPDDR4X RAM, UFS 4.0 • 50MP 1/1.56" OIS + 12MP UW + 10MP 3x OIS telephoto 🤳12MP • USB 3.2, IP68 • S27 : 4300mAh🔋25W⚡15W wireless ; Expected to start ~ $999 • S27+ : 4900mAh🔋45W ⚡20W wireless , no UWB chip ; Expected to start ~ $1,199 • Galaxy S27 (S952B-DS) already listed on India's BIS 🇮🇳 certification ✅ • Galaxy S27 Series launch timeline ~ January / February‼️— Debayan Roy (Gadgetsdata) (@Gadgetsdata) November 7, 2026
Samsung Galaxy S27 ਵਿੱਚ 4,300mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 25ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਇਰਡ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 15ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਈਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Samsung Galaxy S27 Plus ਵਿੱਚ 4,900mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 45ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਈਰਡ ਅਤੇ 20ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਈਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ IP68 ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ Samsung Galaxy S27 ਦੀ ਕੀਮਤ 999 ਡਾਲਰ ਅਤੇ Samsung Galaxy S27 Plus ਦੀ ਕੀਮਤ 1199 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Samsung Galaxy S27 Pro ਦੀ ਲੀਕ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ
Samsung Galaxy S27 ਵਿੱਚ 6.5 ਇੰਚ ਦੀ 2K ਫਲੈਟ LTPO M16 Dynamic AMOLED ਸਕ੍ਰੀਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120hZ ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ Exynos 2700 ਜਾਂ Snapdragon 8 Elite Gen 6 ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕੈਮਰਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 200MP ਦਾ ਮੇਨ ਸੈਂਸਰ, 50MP ਦਾ ਅਲਟ੍ਰਾ ਵਾਈਡ ਅਤੇ 12MP ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਲੈਂਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 16MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 5,200mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 60ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਈਰਡ ਦੇ ਨਾਲ 25ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਈਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 1399 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Samsung Galaxy S27 Ultra ਦੀ ਲੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
Samsung Galaxy S27 Ultra ਵਿੱਚ 6.9 ਇੰਚ ਦੀ 2K ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 ਜਾਂ Exynos 2700 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ 200MP ਦਾ ਮੇਨ, 50MP ਦਾ ਅਲਟ੍ਰਾ ਵਾਈਡ ਅਤੇ 50MP ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਲੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 16MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 5,700mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 60ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਈਰਡ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 1499 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
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