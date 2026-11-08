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Samsung Galaxy S27 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਈ ਲੀਕ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ?

Samsung Galaxy S27 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

SAMSUNG GALAXY S27 SERIES LEAKS
SAMSUNG GALAXY S27 SERIES LEAKS (SAMSUNG)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 8, 2026 at 5:25 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ ਅਗਲੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਲਾਈਨਅੱਪ Samsung Galaxy S27 ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਲੀਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮਾਡਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Samsung Galaxy S27, Galaxy S27 Plus, Galaxy S27 Pro ਅਤੇ Galaxy S27 Ultra ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Samsung Galaxy S27 ਅਤੇ Galaxy S27 Plus ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ

ਤਕਨੀਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟਿਪਸਟ @Gadgetsdata ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਬੇਸ ਮਾਡਲ Samsung Galaxy S27 ਵਿੱਚ 6.3 ਇੰਚ ਦੀ FHD+ਫਲੈਟ LTPO Dynamic AMOLED ਸਕ੍ਰੀਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Galaxy S27 Plus ਵਿੱਚ 6.7 ਇੰਚ ਦੀ 2K ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ Exynos 2700 ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅੱਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ 50MP, ਦੂਜਾ ਕੈਮਰਾ 12MP ਦਾ ਅਲਟ੍ਰਾ ਵਾਈਡ ਲੈਂਸ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਕੈਮਰਾ 10MP ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਲੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 12MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Samsung Galaxy S27 ਵਿੱਚ 4,300mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 25ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਇਰਡ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 15ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਈਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Samsung Galaxy S27 Plus ਵਿੱਚ 4,900mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 45ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਈਰਡ ਅਤੇ 20ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਈਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ IP68 ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ Samsung Galaxy S27 ਦੀ ਕੀਮਤ 999 ਡਾਲਰ ਅਤੇ Samsung Galaxy S27 Plus ਦੀ ਕੀਮਤ 1199 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Samsung Galaxy S27 Pro ਦੀ ਲੀਕ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

Samsung Galaxy S27 ਵਿੱਚ 6.5 ਇੰਚ ਦੀ 2K ਫਲੈਟ LTPO M16 Dynamic AMOLED ਸਕ੍ਰੀਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120hZ ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ Exynos 2700 ਜਾਂ Snapdragon 8 Elite Gen 6 ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕੈਮਰਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 200MP ਦਾ ਮੇਨ ਸੈਂਸਰ, 50MP ਦਾ ਅਲਟ੍ਰਾ ਵਾਈਡ ਅਤੇ 12MP ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਲੈਂਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 16MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 5,200mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 60ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਈਰਡ ਦੇ ਨਾਲ 25ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਈਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 1399 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

Samsung Galaxy S27 Ultra ਦੀ ਲੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

Samsung Galaxy S27 Ultra ਵਿੱਚ 6.9 ਇੰਚ ਦੀ 2K ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 ਜਾਂ Exynos 2700 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ 200MP ਦਾ ਮੇਨ, 50MP ਦਾ ਅਲਟ੍ਰਾ ਵਾਈਡ ਅਤੇ 50MP ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਲੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 16MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 5,700mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 60ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਈਰਡ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 1499 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

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