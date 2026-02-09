NotebookLM ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ, ਹੁਣ 'Presentation' ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ
Google NotebookLM ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਵਿੱਚ Infographics ਅਤੇ Slide Deck ਕਸਟਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Published : February 9, 2026 at 5:20 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਦਾ ਇੱਕ ਏਆਈ ਪਾਵਰਡ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਨੋਟ ਟੇਕਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ NotebookLM ਖੁਦ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਟੂਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Infographics ਅਤੇ Slide Deck ਵਰਗੇ ਫੀਚਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ Presentation ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਣ।
NotebookLM ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਫੀਚਰਸ
ਗੂਗਲ ਨੇ NotebookLM ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੀਚਰਸ ਸਿਰਫ਼ ਵੈੱਬ ਵਰਜ਼ਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ NotebookLM ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਫੀਚਰਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਿਸੇ ਨੋਟਬੁੱਕ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਟੂਲ ਮੀਨੂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Infographics ਅਤੇ Slide Deck ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪੈਂਸਿਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਆਈਕਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਪੈਂਸਿਲ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਕੇ ਕਸਟਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਪਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ 'Presenter Slides' ਹੈ, ਜੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਜਾਂ ਆਫਿਸ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂਕਿ Presentation ਆਸਾਨ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਸਲਾਈਡ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗੂਗਲ ਏਆਈ ਅਲਟ੍ਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ Infographics
Infographics ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੰਬੇ Infographics ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਗੂਗਲ ਏਆਈ ਅਲਟ੍ਰਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ NotebookLM ਟੀਮ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਓਵਰਵਿਊ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫੁੱਲ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਵਾਈਸਓਵਰ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਲਾਈਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ Presentation ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
