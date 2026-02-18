ETV Bharat / technology

Infinix Note Edge 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਾਂਚ, ਕੀਮਤ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ

Infinix ਨੇ ਆਪਣਾ Infinix Note Edge 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

INFINIX NOTE EDGE 5G LAUNCHED (INFINIX)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 18, 2026 at 3:30 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Infinix Note Edge 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। Infinix Note Edge 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6,500mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ, ਮੀਡੀਆਟੇਕ Dimensity 7100 ਚਿਪਸੈੱਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੈ।

Infinix Note Edge 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.78 ਇੰਚ ਦੀ 1.5K LTPS 3D curved AMOLED ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਸਪਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨਿੰਗ ਗੋਰਿਲਾ ਗਲਾਸ 7i ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆਟੇਕ Dimensity 7100 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੋਹਰਾ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅੱਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 13MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6,500mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 45ਵਾਟ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ 10ਵਾਟ ਦੀ ਰਿਵਰਸ ਵਾਇਰਡ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Infinix Note Edge 5G ਦੀ ਕੀਮਤ

Infinix Note Edge 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 6GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 21,999 ਰੁਪਏ, 8GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 23,999 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 8GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 25,999 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੂਨਰ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮਸ ਸਟੈਲਰ ਬਲੂ ਅਤੇ ਸਿਲਕ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Infinix Note Edge 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ

Infinix Note Edge 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ 25 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ Infinix ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰਾਂ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ SBI ਅਤੇ ICICI ਬੈਂਕ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਲਾਂਚ ਆਫ਼ਰ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਸਕ੍ਰੀਨ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

