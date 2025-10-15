ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਂਚ, ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ

ETV Bharat / technology

ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੇਸ ਸਟਾਰਟਅੱਪ GalaxEye ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਲਟੀ-ਸੈਂਸਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੇਸ ਟੈਕ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਅੱਪ GalaxEye ਬੰਗਲੁਰੂ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਟੈਕ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਲਟੀ-ਸੈਂਸਰ ਧਰਤੀ ਨਿਰੀਖਣ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ, ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਤ, ਮੀਂਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੂਫਾਨ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਇਸ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦਾ ਭਾਰ ਲਗਭਗ 160 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਤੋਂ 1.5 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉੱਚ-ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ-ਇੱਕ ਹਾਈ ਰੇਜ਼ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਅਪਰਚਰ ਰਾਡਾਰ (SAR). SAR ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ ਜੋ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਮਿਸ਼ਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਸਿਰਫ਼ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸਦਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਟੈਸਟ ਵੀ ਇਸਰੋ ਦੇ ਯੂਆਰ ਰਾਓ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਪੇਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀਆਂ- ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵੈਕਿਊਮ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

GalaxEye ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ। 2029 ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ 8 ਤੋਂ 12 ਅਜਿਹੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਰਾਮੰਡਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ-ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ।

