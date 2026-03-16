LPG ਬੁੱਕਿੰਗ ਐਪ ਨੇ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਐਪ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 16, 2026 at 3:00 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ LPG ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ IndianOil One ਦਾ LPG ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁੱਕਿੰਗ ਐਪ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਐਪਲ ਐਪ ਸਟੋਰ ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ ਟਾਪ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਪ ਨੇ OpenAI ਦੇ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਫ੍ਰੀ ਐਪ ਰੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ-1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਜਿਊਮਰ Strait of Hormuz ਦੇ ਬਲੌਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਨਰਜੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੋਕਪੁਆਇੰਟਸ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹੈ।

ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ LPG ਵੰਡ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੀਨੂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਕਿ ਕੁਕਿੰਗ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਈਆਂ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੇਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੁਕਟਾਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ LPG ਅਤੇ PNG ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਫਿਊਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 33.4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ LPG ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ਜਦਕਿ PNG ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਹੈ। LPG ਵਿੱਚ ਫਿਊਲ ਪੋਰਟੇਬਲ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਆਉਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ PNG ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਜਾਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਫਰਵਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ LPG ਬੁੱਕਿੰਗ 55.7 ਲੱਖ ਸਿਲੰਡਰ ਸੀ ਪਰ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 35 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਕੇ 75.7 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ।

IndianOil One ਕੀ ਹੈ?

IndianOil One ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ-ਟੂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਐਪ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰਨ, ਸਿਲੰਡਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ, ਨਵਾਂ LPG ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ, ਵੰਡ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸਰਚ ਫੀਚਰ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਕੋਲ੍ਹ ਦੇ ਪੰਟਰੋਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ LPG ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵੀ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐਪ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਾਈਟ SensorTower ਦੇ ਨਵੇਂ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਅੰਕੜਾ IOCL ਦੇ ਬਣਾਏ ਦੂਜੇ ਐਪਾਂ ਵਰਗੇ IndianOil One PNG ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੂਗਲ ਪਲੇ 'ਤੇ 100,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਪੈਨਿਕ ਬੁੱਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਔਨਲਾਈਨ ਬੁੱਕਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਜੋ ਨਾਰਮਲ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 30 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਲ ਔਨਲਾਈਨ ਬੁੱਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਬੁੱਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ।

