ਹੁਣ Gemini ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕੋਂਗੇ NotebookLM ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੁਵਿਧਾ

ਹੁਣ Gemini ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕੋਂਗੇ NotebookLM ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੁਵਿਧਾ
ਜੇਮਿਨੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਹੁਣ ਕਨੈਕਟਡ ਐਪ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੈਟ ਵਿੱਚ @Gemini Notebook ਲਿਖ ਕੇ ਨੋਟਬੁੱਕ ਬਣਾਈ, ਸਰੋਤ ਜੋੜੇ ਅਤੇ ਨੋਟਸ ਸੇਵ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Published : October 25, 2026 at 5:27 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਆਪਣੇ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਜੇਮਿਨੀ ਐਪ ਨੂੰ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲਯੋਗ ਬਣਾਉਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਮਿਨੀ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟਡ ਐਪਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਐਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਜੇਮਿਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। Peloton, SeatGeek ਅਤੇ Airtable ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਐਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੂਗਲ ਦੇ ਏਆਈ ਚੈਟਬਾਟ ਯਾਨੀ ਜੇਮਿਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਜੇਮਿਨੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਵੀ ਜੇਮਿਨੀ ਦਾ ਕਨੈਕਟਡ ਐਪ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਮਿਨੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ NotebookLM ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇਮਿਨੀ ਚੈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਰੋਤ ਕੋਡ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Now you can co-create Slide Decks & Video Overviews to make sure you're getting *exactly* what you want. Here's how it works: —Select a suggested focus topic from your sources (or type your own) —Select the format, length, language, and visual style —Review and edit the slide outline or video producer notes —Generate, voila! Available to all Pro and Ultra subscribers, try it out and let us know what you think!— Gemini Notebook (@Gemini_Notebook) October 19, 2026
ਜੇਮਿਨੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ
ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਮਿਨੀ ਚੈਟਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ @Gemini Notebook ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੁਰਾਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨੋਟਸ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਮਿਨੀ ਖੁਦ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੋਲਰ ਫਾਰਮ ਬਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਨੋਟਬੁੱਕ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜਾਂ 101 ਕੋਰਸ ਵਾਲੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੈਟ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਵਾਲੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੇਮਿਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਮਿਨੀ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮਦਦ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਗੂਗਲ ਨੇ ਜੇਮਿਨੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਜੇਮਿਨੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਮ ਗੂਗਲ ਅਕਾਊਂਟ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Workspace ਯੂਜ਼ਰਸ ਅਤੇ Workspace Individual ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਵੀ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ?
ਜੇਮਿਨੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਕਨੈਕਟਡ ਐਪ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਟ ਛੱਡੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਖੋਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੋਟਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤ ਜੋੜਨ, ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਜੇਮਿਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਸਮੇਂ ਬਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਨੋਟਬੁੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਖੋਜਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਨੈਕਟਡ ਐਪਾਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਜੇਮਿਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਯੋਗੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
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