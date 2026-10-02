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SpaceX ਦੇ Falcon 9 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੁਲਾੜੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੇ ਪੇਲੋਡ ਰਵਾਨਾ, ਜਾਣੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ

SpaceX ਦੇ Falcon 9 ਰਾਕੇਟ ਨੇ 130 ਪੇਲੋਡਾਂ (payloads) ਨਾਲ ਉਡਾਣ ਭਰੀ।

INDIAN SPACE STARTUPS
ਸਪੇਸ ਐਕਸ ਫਾਲਕਨ 9 ਲਾਂਚ (X/SpaceX)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 2, 2026 at 10:54 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤਿੰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਿੱਜੀ ਪੁਲਾੜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ SpaceX ਦੇ Falcon 9 ਰਾਕੇਟ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। SpaceX ਦੇ Falcon 9 ਰਾਕੇਟ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਥਿਤ ਵੈਂਡਨਬਰਗ ਸਪੇਸ ਫੋਰਸ ਬੇਸ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰੀ। ਇਹ 'ਰਾਈਡਸ਼ੇਅਰ' (rideshare) ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ 'Transporter-18' ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

INDIAN SPACE STARTUPS
TakeMe2Space ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ (ETV Bharat Creative)

ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ "ਰਾਈਡਸ਼ੇਅਰ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿ (satellites) ਇੱਕੋ ਰਾਕੇਟ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਬੱਸ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Falcon 9 ਦੀ ਇਸ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 130 ਪੇਲੋਡ (payloads) ਲਿਜਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਲਾਂਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 11:32 ਵਜੇ ਹੋਇਆ; ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਲਗਭਗ ਰਾਤ ਦੇ 12:02 ਵਜੇ ਸੀ।

INDIAN SPACE STARTUPS
ਤੁਮਕੁਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੇ ਹੌਟਸਪੌਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਪਮਾਨ ਡੇਟਾ (SatLeo Labs)

ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (IN-SPACe) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਨਕਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਪੇਲੋਡ (payload) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ IN-SPACe ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਧਰੁਵ ਸਪੇਸ (Dhruva Space) ਦਾ LEAP-2 ਉਪਗ੍ਰਹਿ

ਹੈਦਰਾਬਾਦ-ਅਧਾਰਿਤ ਧਰੁਵ ਸਪੇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ LEAP-2 ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ P-30 ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। LEAP ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ "Launching Expeditions for Aspiring Payloads" (ਉਭਰਦੇ ਪੇਲੋਡਾਂ ਲਈ ਲਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮਾਂ) ਹੈ। ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਧਰੁਵ ਦੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। LEAP-2 ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਪਾਰਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਪੇਲੋਡ (payloads) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਧਰੁਵ ਸਪੇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1:00 ਵਜੇ (ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਔਰਬਿਟ (ਕਕਸ਼ਾ) ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੇਲੋਡ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕੰਪਨੀ ਸੋਡਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਟਰੈਕਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਟਰੈਕਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋਡਰਨ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕੰਪਨੀ ਏਰੀਅਨਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੇਲੋਡ TAPAS-1 ਹੈ, ਜੋ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਸੈਟੇਲੀਓ ਲੈਬਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਧਰੁਵ ਨੇ LEAP-2 ਨੂੰ ਫਾਲਕਨ 9 ਲਾਂਚ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ, LEAP-1 ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੇ ਲਾਂਚ ਏਕੀਕਰਣ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। LEAP-2 ਨੂੰ ਧਰੁਵ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਗਰਾਊਂਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਲੂਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਆਪਣਾ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

SatLeo Labs ਦਾ TAPAS-1 ਉਪਗ੍ਰਹਿ

TAPAS-1 ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ 'ਥਰਮਲ ਐਕਸੈਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫਾਰ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਐਂਡ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼' (Thermal Access Platform for Analytics & Solutions) ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇਸਨੂੰ 'ਕਿਊਬਸੈਟ' (CubeSat) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਰਪਿਤ ਵਪਾਰਕ ਥਰਮਲ ਪੇਲੋਡ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 'ਫੁੱਲ-ਸਟੈਕ' ਵਪਾਰਕ ਥਰਮਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉਡਾਣ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਸੈਂਸਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮਿਆਰੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਥਰਮਲ ਪੇਲੋਡ (thermal payloads) ਜ਼ਮੀਨੀ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦਬਾਅ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।

TakeMe2Space ਦਾ MOI-1A ਸੈਟੇਲਾਈਟ

ਹੈਦਰਾਬਾਦ-ਅਧਾਰਿਤ TakeMe2Space ਨੇ MOI-1A ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ 'ਔਰਬਿਟਲ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਸੈਟੇਲਾਈਟ' ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ ਸਿਰਫ਼ 14 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ Nvidia ਦੀ Orin NX ਚਿੱਪ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ, ਜੋ 117 TOPS ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ TOPS ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿੱਪ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਗਣਿਤਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ (mathematical operations) ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵਿੱਚ 2TB ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਨੌਂ-ਬੈਂਡ ਵਾਲਾ ਮਲਟੀਸਪੈਕਟ੍ਰਲ ਇਮੇਜਰ (multispectral imager) ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਗਾਹਕ ਇਸ ਉਪਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ AI ਮਾਡਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਡੇਟਾ (raw data) ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 23 ਗਾਹਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2024 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ, ISRO ਦੇ PSLV-C62 ਰਾਕੇਟ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ MOI-1 ਉਪਗ੍ਰਹਿ (ਸੈਟੇਲਾਈਟ) ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ SpaceX ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਪਹਿਲਾ ਸਲਾਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਇਆ। EON Space Labs ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ MIRA ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਵੀ MOI-1A ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ ਸਿਰਫ਼ 502 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਹੈ।

ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਉਡੀਕ

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ MOI-1A ਇੱਕ 'ਔਰਬਿਟਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਹੀਕਲ' (ਕక్షਾ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਹਨ) ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਕਸ਼ਾ (ਔਰਬਿਟ) ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ; ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ISRO ਦੇ PSLV ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਾਂਚ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਥਰਮਲ ਇਮੇਜਿੰਗ, ਆਨ-ਬੋਰਡ AI (ਨਕਲੀ ਬੁੱਧੀ) ਅਤੇ ਹੋਸਟਡ ਪੇਲੋਡ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

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TAGGED:

INDIAN SPACE STARTUPS
TAKEME2SPACE MOI 1A
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