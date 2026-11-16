ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਸਕੂਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਲੱਖਾਂ ਯੂਨਿਟਸ ਦਾ ਅੰਕੜਾ
SIAM ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਕੂਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Published : November 16, 2026 at 4:44 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: SIAM ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ 10 ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 10.96 ਲੱਖ ਸਕੂਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 32 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਗ੍ਰੋਥ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ।
ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ 10 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 4,424 ਯੂਨਿਟ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਕੂਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਤਿਓਹਾਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 6.91 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ ਵਿੱਚ ਸਕੂਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 27 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੀਨੇ-ਦਰ-ਮਹੀਨੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਅਗਸਤ, ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਨੇ ਮਹੀਨਾਵਰ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ 10 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 10 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪਾਰ
ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੇਗਮੈਂਟ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 59.6 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਕੂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ 81.1 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅੰਕੜੇ ਦਾ 73 ਫੀਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।
ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 2.24 ਲੱਖ ਈ-ਸਕੂਟਰ ਵਿਕੇ, ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 93 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੁੱਲ ਸਕੂਟਰ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਈ-ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੱਧ ਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ 13 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
Honda Motorcycle ਦੀ ਵਿਕਰੀ
ਮਾਰਕੀਟ ਲੀਡਰ Honda Motorcycle ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 4.17 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਸ਼ੇਅਰ 38 ਫੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, TVS Motor ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੀਨਾਵਰ ਥੋਕ ਵਿਕਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ 27 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸਦੇ EVs ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ TVS ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ। TVS ਦੇ iQube ਅਤੇ Orbiter ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਰ ਵਿਕਰੀ 69,797 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 118 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
Suzuki Motorcycle ਦੀ ਵਿਕਰੀ
Suzuki Motorcycle ਨੇ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ 1.22 ਲੱਖ ਸਕੂਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ, ਜਿਸਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਸ਼ੇਅਰ 11 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ Suzuki Access 125 ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ Avenis ਅਤੇ Burgman Street ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। Suzuki Motorcycle ਦੇ ਇਕੱਲੇ EV, Suzuki e-Access ਦੀ ਵੀ 534 ਯੂਨਿਟਸ ਵਿਕਰੀ ਰਹੀ।
Hero MotoCorp ਦੀ ਵਿਕਰੀ
Hero MotoCorp ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 1,00,437 ਸਕੂਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 9 ਫੀਸਦੀ ਬਜ਼ਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 69,224 ICE ਸਕੂਟਰ ਅਤੇ 30,065 Vida ਈ-ਸਕੂਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। TVS Motor ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ Hero ਨੂੰ ਵੀ ਈ-ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Bajaj Auto ਦੀ ਵਿਕਰੀ
Bajaj Auto ਨੇ ਵੀ 65,384 ਈ-ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਹੀਨਾਵਰ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ 87 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ Bajaj Chetak ਦੀ 64,134 ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ Yulu Ver 3.0x ਈ-ਬਾਈਕ ਦੀ 1,250 ਯੂਨਿਟਾਂ ਵੇਚੀਆਂ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ।
Yamaha ਦੀ ਵਿਕਰੀ
ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀ Yamaha ਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਸ਼ੇਅਰ 1 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਕੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 36,501 ਯੂਨਿਟ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 93 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ Yamaha Fascino ਅਤੇ Ray-ZR ਤੋਂ ਆਉਦਾ ਹੈ।
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